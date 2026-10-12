5 món ăn sáng giàu chất chống oxy hóa

Không cần chuẩn bị cầu kỳ, nhiều nguyên liệu quen thuộc vẫn có thể tạo thành bữa sáng vừa đủ chất vừa dễ ăn. Điều quan trọng là ưu tiên thực phẩm ít chế biến, hạn chế lượng đường thêm vào và luân phiên nhiều nhóm thực phẩm để chế độ ăn đa dạng hơn.

Cháo đậu đen với hạt và trái cây

Đậu đen có màu sẫm nhờ chứa anthocyanin cùng nhiều polyphenol khác, đặc biệt tập trung ở lớp vỏ hạt. Loại đậu này đồng thời cung cấp protein thực vật và chất xơ, giúp món cháo có giá trị dinh dưỡng đa dạng hơn. Có thể nấu đậu đen cùng gạo lứt hoặc yến mạch để tăng thêm lượng chất xơ trong bữa sáng.

Đậu đen cung cấp protein thực vật và chất xơ

Một ít óc chó, hạnh nhân hoặc hạt bí có thể được thêm vào cháo để bổ sung chất béo không bão hòa và khoáng chất. Nếu thích cháo ngọt, nên tạo vị ngọt vừa phải và kết hợp cùng trái cây như cam, kiwi hoặc ổi thay vì thêm nhiều đường. Với món mặn, đậu đen có thể dùng cùng trứng hoặc thịt nạc để tăng protein, đồng thời có thể luân phiên với các loại đậu khác trong tuần.

Bánh mì nguyên cám với bơ và trứng

Bánh mì nguyên cám kết hợp với bơ và trứng là lựa chọn thuận tiện cho bữa sáng. Bánh mì nguyên cám cung cấp nhiều chất xơ hơn bánh mì làm từ bột tinh chế, trong khi quả bơ bổ sung chất béo không bão hòa, vitamin E cùng nhiều hợp chất thực vật, trong đó có các carotenoid như lutein và zeaxanthin. Trứng cũng cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, choline và một lượng lutein, zeaxanthin.

Bánh mì nguyên cám kết hợp với bơ và trứng là lựa chọn thuận tiện cho bữa sáng

Có thể nghiền khoảng nửa quả bơ chín phết lên hai lát bánh mì nguyên cám, dùng cùng một quả trứng luộc hoặc trứng chần. Thêm cà chua, dưa chuột hoặc một ít rau xanh giúp tăng lượng chất xơ và các hợp chất thực vật. Nên hạn chế sốt nhiều đường, nhiều muối để món ăn không trở nên quá nhiều năng lượng hoặc natri.

Cháo yến mạch với việt quất và hạt chia

Yến mạch cung cấp chất xơ, trong đó có beta-glucan, cùng carbohydrate hấp thu tương đối chậm. Khi kết hợp với việt quất, món cháo có thêm anthocyanin cùng nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Hạt chia tiếp tục bổ sung chất xơ, protein thực vật và acid béo omega-3 ALA, giúp bữa sáng cân đối hơn.

Có thể nấu yến mạch với sữa không đường hoặc nước đến khi mềm, sau đó thêm việt quất tươi hoặc đông lạnh và hạt chia. Nếu cần tăng protein, có thể dùng thêm sữa chua Hy Lạp không đường. Việt quất vốn có vị ngọt tự nhiên nên không cần cho nhiều đường hay siro vào món cháo.

Việt quất vốn có vị ngọt tự nhiên nên không cần cho nhiều đường hay siro vào món cháo

Khoai lang kèm trứng và rau xanh

Khoai lang là nguồn carbohydrate quen thuộc, dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác trong bữa sáng. Khoai lang ruột vàng hoặc cam chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A, trong khi khoai lang tím cũng chứa anthocyanin - nhóm sắc tố thực vật tạo nên màu tím đặc trưng của củ. Rau xanh như cải bó xôi, cải xanh hoặc bông cải xanh cũng bổ sung vitamin C, carotenoid, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật.

Một củ khoai lang hấp hoặc luộc dùng cùng một quả trứng và phần rau xanh có thể tạo thành bữa sáng đơn giản nhưng tương đối cân đối. Rau có thể luộc hoặc xào nhanh với một lượng nhỏ dầu, còn trứng nên ưu tiên luộc hoặc chế biến với ít dầu. Có thể thay đổi giữa khoai lang vàng, cam và tím trong các ngày khác nhau để tăng sự đa dạng của thực phẩm.

Sữa chua không đường với dâu tây và các loại hạt

Sữa chua không đường, dâu tây và các loại hạt tạo thành món ăn sáng nhanh gọn nhưng cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất. Dâu tây cung cấp vitamin C cùng nhiều polyphenol, trong đó có các anthocyanin tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả, trong khi sữa chua cung cấp protein và canxi. Đây cũng là cách kết hợp phù hợp khi muốn đưa thêm trái cây vào khẩu phần ăn hằng ngày.

Dâu tây giàu vitamin C, anthocyanin và polyphenol, trong khi sữa chua cung cấp protein và canxi

Có thể dùng một hũ sữa chua không đường, thêm dâu tây cắt nhỏ và một thìa hạnh nhân, óc chó hoặc hạt bí. Các loại hạt cung cấp chất béo không bão hòa, vitamin E, magie và một số khoáng chất. Tùy mùa, có thể thay dâu tây bằng kiwi, cam, ổi hoặc thanh long để đa dạng nguồn vitamin và hợp chất thực vật, đồng thời hạn chế thêm đường hoặc mật ong.

Một bữa sáng đủ chất không nhất thiết phải cầu kỳ mà quan trọng là có sự đa dạng về thực phẩm và dưỡng chất. 5 món ăn sáng giàu chất chống oxy hóa trên đây có thể được luân phiên trong tuần, kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng để hỗ trợ sức khỏe lâu dài.