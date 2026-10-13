Bình yên những ngày Lễ hội Katê năm 2026

Du khách đến tham quan, tham dự lễ hội Katê an toàn, văn minh.

Tại Lâm Đồng, Lễ hội Katê năm nay được tổ chức theo phong tục truyền thống, với phần lễ trang trọng và phần hội sôi nổi. Nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc được tổ chức như rước y trang, lễ mở cửa tháp, biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nhạc cụ truyền thống, dệt thổ cẩm và các hoạt động thể thao, thu hút đông đảo chức sắc, đồng bào và du khách tham gia.

Với thời gian kéo dài (từ 5 đến 12-10) và lượng lớn người dân và du khách tập trung về khu vực tổ chức lễ hội, công tác bảo đảm ANTT được Công an tỉnh Lâm Đồng chủ động triển khai từ sớm, với tinh thần trách nhiệm cao. Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp nắm chắc tình hình, rà soát địa bàn, tuyến đường và những khu vực tập trung đông người; kịp thời phát hiện, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bố trí 5 chốt bảo đảm ANTT, với hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng trực tại các vị trí trọng điểm trong khu vực diễn ra lễ hội. Các tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì tuần tra, kiểm soát, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phú Thủy tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các đoàn tham gia nghi lễ và người dân, du khách đến dự hội. Các phương án được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phối hợp với ban tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, giữ gìn vệ sinh môi trường, không thực hiện các hành vi gây mất ANTT. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thờ cúng, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng cũng được chú trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Lễ hội Katê năm 2026.

Trung tá Lương Hoàng Thành, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT Lễ hội Katê năm 2026 cho biết: "Lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Phú Thủy triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ trực, ứng trực theo phân công, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của lễ hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng lễ hội để trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, hoạt động mê tín dị đoan hoặc vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn cho các chức sắc tôn giáo, đồng bào Chăm và du khách tham dự lễ hội".

Đánh giá về công tác bảo đảm ANTT, ông Thông Minh Lợi- Hội trưởng Hội đền Pô Tầm (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của ban tổ chức cùng các lực lượng chức năng. Theo ông, sự chủ động, chặt chẽ trong công tác tổ chức và bảo đảm ANTT đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các chức sắc, đồng bào và du khách yên tâm tham gia các hoạt động lễ hội, cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ hội Katê năm 2026. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện để đồng bào Chăm và du khách vui đón lễ hội trong không khí bình yên, lành mạnh, mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần gũi, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.