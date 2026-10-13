Mạc Văn Khoa tận hưởng cuộc sống ở quê

Mới đây, Mạc Văn Khoa đăng tải đoạn video ghi lại khung cảnh đồng lúa đang vào mùa chín ở quê nhà. Những thửa ruộng vàng óng trải dài dưới chân núi tạo nên khung cảnh yên bình, khác hẳn nhịp sống tất bật nơi phố thị. Nam diễn viên còn hào hứng chia sẻ rằng lúa đang bắt đầu chín, khiến nhiều khán giả chú ý đến chuyến trở về quê lần này của anh.

Không chỉ dành thời gian ngắm cảnh thiên nhiên, Mạc Văn Khoa còn tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày. Nam diễn viên nhắc đến mùa hạt dẻ, những bữa ăn đậm hương vị quê nhà và khoảng thời gian sum họp cùng gia đình. Với anh, đôi khi hạnh phúc chẳng cần điều gì cầu kỳ, chỉ cần được trở về nhà, ăn món mình yêu thích và ở cạnh những người thân thương.

Mạc Văn Khoa chia sẻ hình ảnh lúa chín quê nhà.

Mạc Văn Khoa tiết lộ thèm bữa sáng với món bún cá sữa. Đến bữa tối, anh lại quây quần bên mâm cơm cùng bố mẹ trong tiết trời mùa thu hơi se lạnh. Nam diễn viên bày tỏ sự hài lòng trước cảm giác ngon miệng, ấm áp mà những bữa cơm gia đình mang lại.

Một khoảnh khắc khác cũng cho thấy sự gần gũi trong nếp sinh hoạt của Mạc Văn Khoa là khi anh trở về nhà và bắt gặp món rau muống luộc chấm mắm cáy. Nam diễn viên hài hước kể rằng vì quá đói, anh ăn liền 3 bát cơm. Câu chuyện đời thường khiến nhiều người bật cười, đồng thời gợi cảm giác thân thuộc về những bữa cơm quê dân dã.

Qua những chia sẻ này, có thể thấy Mạc Văn Khoa đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Không cần những chuyến du lịch xa hoa hay hoạt động náo nhiệt, nam diễn viên vẫn tìm thấy niềm vui từ cảnh sắc quê hương và những món ăn quen thuộc từ thuở nhỏ.

Trước đó 5 ngày, Mạc Văn Khoa đăng tải hình ảnh bữa cơm ấm áp đầu tiên cùng bố mẹ khi anh về quê.

Bước ra từ cuộc thi Cười Xuyên Việt năm 2015 với danh hiệu Á quân, Mạc Văn Khoa từng bước khẳng định tên tuổi qua các hoạt động diễn xuất. Nam diễn viên góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Lật mặt 5: 48H, Siêu lừa gặp siêu lầy, Gặp lại chị bầu, Làm giàu với ma và Út Lan: Oán linh giữ của. Với lối diễn hài hước đặc trưng, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả.

Tuy nhiên, sau Út Lan: Oán linh giữ của, Mạc Văn Khoa chưa trở lại màn ảnh với dự án phim mới chính thức ra mắt trong năm 2026. Dù vậy, nam diễn viên không hoàn toàn vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật mà vẫn thỉnh thoảng tham gia sân khấu, xuất hiện tại một số chương trình và duy trì công việc riêng. Ở thời điểm hiện tại, anh dường như chọn nhịp sống cân bằng hơn, dành thời gian cho gia đình bên cạnh những hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Dù lịch trình công việc có nhiều thay đổi, những khoảnh khắc trở về quê nhà cho thấy một khía cạnh gần gũi của nam diễn viên. Với Mạc Văn Khoa, đôi khi chỉ cần mùa lúa chín, bữa cơm nóng bên bố mẹ và chút se lạnh của mùa thu cũng đủ mang lại cảm giác bình yên, ấm áp.