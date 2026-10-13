Tháng 12, Đà Nẵng quy tụ đại biểu quốc tế bàn về bảo tồn di sản và đô thị hóa

Theo thông tin từ Bộ VHTT&DL, Hội nghị hợp tác Di sản Thế giới năm 2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai” dự kiến diễn ra từ ngày 3-5/12 tại Đà Nẵng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là một trong những hoạt động gắn với kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Sự kiện hướng tới tăng cường kết nối giữa các thành phố di sản trên thế giới, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa, thiên nhiên, quản lý di sản đô thị, phát triển du lịch bền vững và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực văn hóa. Qua đó, Việt Nam có cơ hội giới thiệu hệ thống di sản phong phú, chia sẻ kinh nghiệm kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch, đô thị hóa và thúc đẩy hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Hội nghị hợp tác Di sản Thế giới năm 2026 góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - thành phố di sản, sáng tạo và giàu bản sắc. Nguồn: baochinhphu.vn

Đối với Đà Nẵng, hội nghị góp phần quảng bá hình ảnh thành phố di sản, sáng tạo và giàu bản sắc, đồng thời thúc đẩy định hướng phát triển thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị có nhiều hoạt động như trải nghiệm “Con đường Di sản”, kết nối Ma nhai Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn và phố cổ Hội An; triển lãm ảnh, video clip và các ứng dụng số trong quản lý di sản; hội thảo chuyên đề về hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Đại biểu và khách tham dự có thể trải nghiệm các giá trị làng nghề truyền thống, thực hành nghệ thuật dân gian như in tranh trên giấy dó, làm lồng đèn Hội An, vẽ nón lá. Phiên đối thoại “Gặp gỡ Đà Nẵng - Kết nối Di sản hướng tới tương lai” và cuộc thi “Sáng kiến trẻ về bảo tồn môi trường và di sản văn hóa” cũng nằm trong chương trình dự kiến.

Hội nghị cũng dự kiến triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, thúc đẩy hợp tác với Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới (OWHC) và Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), tăng cường trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản đô thị và phát triển du lịch bền vững.

Thông qua các hoạt động đối thoại, giao lưu và hợp tác, Hội nghị hợp tác Di sản Thế giới năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hình thành những sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trong mạng lưới hợp tác di sản quốc tế, đồng thời phát huy giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển bền vững.