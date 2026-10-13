Đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn – Nha Trang

Tối 12-10, tại ga Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc, TPHCM), Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang, với nhiều đổi mới về diện mạo, không gian nội thất, tiện nghi và chất lượng phục vụ.

Đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đoàn tàu SNT1/SNT2 được cải tạo đồng bộ 32 toa xe, gồm các toa giường nằm khoang 4 giường, khoang 6 giường và toa phục vụ ăn uống. Không gian nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng tông màu kem sữa kết hợp sắc xanh gợi hình ảnh biển Nha Trang. Hệ thống chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa được thay mới, tạo cảm giác sạch sẽ, tiện nghi, mang đến sự thoải mái cho hành khách trong suốt hành trình.

Cùng với việc làm mới nội, ngoại thất, hệ thống chiếu sáng và âm thanh trên tàu được nâng cấp. Các toa xe cải tạo đồng bộ được trang bị Wi-Fi, đáp ứng nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí của hành khách. Hệ thống camera giám sát an ninh hoạt động 24/7, góp phần tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Đoàn tàu là công trình chào mừng kỷ niệm 145 năm ngành đường sắt Việt Nam. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đáng chú ý, tại toa xe 11907, đơn vị áp dụng hệ thống dẫn gió điều hòa không khí mới nhằm giảm tiếng ồn, đồng thời tạo điều kiện để hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Đối với các toa giường nằm mềm loại 24 giường, đoàn tàu bố trí không gian check-in, hình ảnh trang trí sinh động và máy bán hàng tự động. Toa phục vụ ăn uống được đặt ở vị trí trung tâm đoàn tàu, giúp hành khách thuận tiện tiếp cận dịch vụ trong suốt chuyến đi.

Việc đưa vào khai thác đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 là bước tiếp nối quá trình đổi mới sản phẩm vận tải đường sắt, sau các đoàn tàu Thống Nhất, tàu chất lượng cao Hà Nội – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Sài Gòn và những sản phẩm kết nối đường sắt với du lịch, văn hóa, di sản.

Thời gian tới, Công ty CP Vận tải Đường sắt sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung tiện ích, hợp tác với doanh nghiệp lữ hành phát triển các sản phẩm kết hợp vé tàu với dịch vụ lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến. Đồng thời, đơn vị nghiên cứu nhân rộng những mô hình phù hợp trên các tuyến đường sắt khác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Không chỉ chú trọng nâng cấp phương tiện, doanh nghiệp còn tập trung nâng cao chất lượng phục vụ. Đội ngũ trưởng tàu, tiếp viên được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm, giao tiếp thân thiện và có khả năng hỗ trợ hành khách bằng tiếng Anh. Đồng phục tiếp viên được thiết kế riêng, góp phần xây dựng hình ảnh đồng bộ, thanh lịch và hiện đại cho đoàn tàu.