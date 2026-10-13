Mạng lưới mới kết nối các nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Các sáng kiến được giới thiệu tập trung giải quyết những bài toán cụ thể, từ xây dựng hạ tầng dữ liệu, ứng dụng công nghệ, phát triển nền tảng giao dịch đến hình thành sản phẩm và thương hiệu văn hóa Việt Nam. Cách tiếp cận này hướng hoạt động sáng tạo đến nhu cầu thị trường, khả năng thương mại hóa và sự tham gia của doanh nghiệp.

Kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo

Trong nhóm hạ tầng số, Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia hướng tới tập hợp, số hóa, chuẩn hóa và kết nối các nguồn tài nguyên văn hóa đang phân tán, phục vụ nghiên cứu, giáo dục, sản xuất nội dung và phát triển trí tuệ nhân tạo. Năm 2026, sáng kiến đặt mục tiêu vận hành phiên bản đầu tiên, mở cổng kết nối thử nghiệm để doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo khai thác.

Sáng kiến Bản sao số di sản và Không gian văn hóa Cultureverse kết hợp bảo tồn di sản, phát triển công nghệ sáng tạo và khai thác giá trị kinh tế của văn hóa, thông qua hạ tầng dữ liệu tập trung, không gian sáng tạo số, du lịch văn hóa 4.0 và thương mại hóa nội dung sáng tạo.

Trong khi đó, Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa hướng tới kết nối người sáng tạo, chủ sở hữu bản quyền, nhà đầu tư và thị trường, hỗ trợ giao dịch, cấp phép, thương mại hóa sản phẩm và tài sản trí tuệ.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Phim trường số hướng tới phát triển hạ tầng, công nghệ và công cụ sản xuất hiện đại dùng chung cho nhiều nhà sản xuất. Dự án Thiên Mạc Hùng Ca, với sản phẩm gốc mang tinh thần Thánh Dực, được định hướng phát triển trong năm 2027, mở ra khả năng xây dựng các sản phẩm phái sinh từ điện ảnh đến thiết kế, thủ công mỹ nghệ và trải nghiệm văn hóa.

Với nghệ thuật biểu diễn, nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn tập trung kết nối âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động. Sáng kiến Kỳ Yến - Bữa tiệc kỳ diệu kết hợp xiếc, công nghệ trình diễn, ẩm thực và văn hóa Việt Nam, hướng tới trở thành sản phẩm du lịch đêm phục vụ du khách quốc tế trong dịp APEC 2027 và những năm tiếp theo.

Hình thành sản phẩm, thương hiệu mang bản sắc Việt

Trong lĩnh vực âm nhạc, Thanh âm Việt Nam gồm hai chương trình: Giai điệu cuộc sống, khuyến khích người dân sáng tạo, chia sẻ và thưởng thức âm nhạc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 và Cảm hứng bất tận, tập trung phát hiện, đầu tư các tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp có chất lượng. Chương trình được định hướng triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, từng bước hình thành thương hiệu tổ chức định kỳ hằng năm.

Lĩnh vực giải trí số có sáng kiến Nhà thi đấu e-Sport, hướng tới xây dựng không gian thi đấu chuyên nghiệp tại TP.HCM và Huế, kết hợp tổ chức giải đấu, sản xuất nội dung, đào tạo và trải nghiệm công nghệ. Hai dự án game Hào khí Đông A và Sơn Hà Dị lục dự kiến phát hành năm 2027, đưa lịch sử, văn hóa và trí tưởng tượng Việt Nam vào trò chơi điện tử hiện đại, hướng đến thị trường trong nước và quốc tế.

Trong du lịch, Vietnam.Travel và Visit Vietnam hướng tới xây dựng cửa ngõ du lịch số, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để kết nối du khách với điểm đến, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa. Sáng kiến gắn với Hệ sinh thái Dữ liệu Du lịch Quốc gia theo mô hình “1 + 1 + 34 + N”, kết nối Bộ Công an, Bộ VHTT&DL, 34 địa phương và doanh nghiệp công nghệ.

Sao chọn hướng tới xây dựng thương hiệu đánh giá, giới thiệu các địa chỉ ẩm thực Việt Nam dựa trên tiêu chí rõ ràng và trải nghiệm thực tế. Năm 2026, chương trình dự kiến đồng hành cùng Vietnam iContent, đưa nghệ sĩ khám phá ẩm thực tại 10 tỉnh, thành phố.

Ngành xuất bản có hai sáng kiến: Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu, kết nối nhà xuất bản, cơ sở chế tác và bạn đọc để cung cấp dịch vụ tái bản, cá nhân hóa sách đã xuất bản; và Tủ sách Công nghiệp văn hóa, xây dựng nguồn tri thức về sáng tạo, kinh doanh, công nghệ và phát triển bản thân do cộng đồng cùng lựa chọn, bổ sung. Nhà Giả kim là cuốn sách đầu tiên được giới thiệu trong sáng kiến này.

Bốn sáng kiến Men Việt, Dáng Việt, Hương Phở và Hương Trà khai thác giá trị văn hóa gắn với tri thức truyền thống, nghề thủ công, thời trang và ẩm thực. Men Việt hướng tới phát triển sản phẩm rượu truyền thống có nguồn gốc, câu chuyện và bản sắc riêng. Dáng Việt kết nối áo dài, nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp, đưa giá trị thủ công vào thời trang đương đại, hướng tới thị trường quốc tế.

Hương Phở đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa từ món ăn đặc trưng của Việt Nam. Hương Trà kết nối các vùng trà, nghệ nhân, nhà sản xuất và doanh nghiệp để phát triển trà cao cấp, nghệ thuật thưởng trà và trải nghiệm văn hóa, từng bước xây dựng thương hiệu trà Việt trên thị trường quốc tế.

Hoàn thiện danh mục 17 sáng kiến là VNSport - Ứng dụng thể thao toàn dân, nền tảng số kết nối người dân với địa điểm tập luyện, huấn luyện viên, câu lạc bộ và sự kiện thể thao, hướng tới phát triển hệ sinh thái dịch vụ, thúc đẩy kinh tế thể thao và kết nối du lịch.

Việc ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cùng 17 sáng kiến hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng sáng tạo. Trọng tâm là đưa ý tưởng vào thực tiễn, phát triển sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường và khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên văn hóa Việt Nam.