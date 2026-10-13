Triển lãm tháng 10 ở TP.HCM: Mê mẩn cảnh sắc đại dương đến thế giới tranh sơn mài

Từ Biển Sâu - Into The Ocean: Ngắm đại dương từ một tầm mắt khác

Triển lãm nghệ thuật Từ Biển Sâu - Into The Ocean trưng bày hơn 70 tác phẩm hội họa của họa sĩ Nguyễn Lộc. Triển lãm sẽ dẫn dắt người xem đi qua những khung cảnh quen thuộc trên bờ đến khám phá một thế giới nguyên sơ, bí ẩn và rộng lớn nằm sâu dưới lòng đại dương.

Qua góc nhìn hội họa từ dưới đáy nước hướng lên, người xem sẽ được thỏa sức chiêm ngưỡng một thế giới đại dương sống động với những tầng ánh sáng và màu sắc khác nhau. Từ đó,bạn có thể hiểu hơn về sự sống phong phú của các loài sinh vật dưới đáy biển sâu thẳm.

Những nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Lộc. Nguồn: Fanpage Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Triển lãm mở cửa từ ngày 17/10 đến 25/10/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, 97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TP.HCM. Bạn có thể đến tham quan trong khoảng thời gian từ 10:00 đến 17:00, từ thứ Ba đến thứ Bảy.

Tác phẩm được trưng bày trong triển lãm “Từ biển sâu - Into the ocean”. - Nguồn: Fanpage Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Ways of Seeing: Khám phá giới hạn của thị giác

Đến với triển lãm Những Cách Thấy - Ways of Seeing, bạn có thể chiêm ngưỡng những bức tranh sơn dầu từ ba hành trình sáng tạo riêng biệt của ba họa sĩ Khang Lê, Quí Phan, Hoàng Sinh. Mỗi bức tranh đều là sự kết hợp giữa màu sắc và cảm xúc, tạo nên một không gian kỳ ảo và rực rỡ, “hút mắt” người xem.

Triển lãm "Những cách thấy - Triển lãm Ways of Seeing". Ảnh: Fanpage Toong

Từ những gam màu được chọn lựa, những màu sắc được vẽ nên, bạn có thể cảm nhận thế giới qua kí ức, trải nghiệm và góc nhìn cá nhân, từ đó mở tung giới hạn thị giác để có thêm những góc nhìn đa chiều đầy mới mẻ.

Ảnh: Fanpage Toong

Ảnh: Fanpage Toong

Ở điểm cực Viễn, hai họa sĩ Khang Lê và Quí Phan phác họa những bức tranh phong cảnh trải rộng, thu về nơi tầm mắt người xem những chiều kích mênh mông của thiên nhiên như gió, nước, ánh sáng. Ở điểm Cận, họa sĩ Hoàng Sinh mở ra những cái nhìn gần gũi nơi thiên nhiên mềm mại, dịu dàng. Từ đó khiến teen không khỏi choáng ngợp trước những điểm nhìn khác nhau của cùng một cảnh vật, thế giới.

Triển lãm mở cửa tự do cho người xem khám phá từ ngày 1/10 đến 31/10/2026, tại Toong 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM.