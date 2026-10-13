Khởi động hành trình du lịch đường sắt Hà Nội - xứ Trà Thái Nguyên

Theo ông Nguyễn Hữu Cường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, nhân dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, ngành đường sắt tổ chức 6 chuyến tàu vào các ngày 30, 31/10; 1, 5, 6 và 7/11. Hành trình chạy tàu Hà Nội - Long Biên - Phổ Yên - Lưu Xá và ngược lại.

Hành khách được thưởng thức văn nghệ dân gian, trải nghiệm văn hóa trà, tìm hiểu sản phẩm đặc trưng và những điểm đến của địa phương trên hành trình. Ảnh: VNR.

Các chương trình du lịch kết hợp tàu hỏa với ô tô trung chuyển, đưa du khách đến các điểm tham quan, làng nghề, hợp tác xã chè và khu du lịch cộng đồng, góp phần mở rộng trải nghiệm khám phá văn hóa trà Thái Nguyên.

Ông Phạm Văn Dũng - Phó Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh (Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam) - cho biết ngành đường sắt đã phát triển nhiều sản phẩm vận tải gắn với du lịch, văn hóa và di sản như đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” tuyến Huế - Đà Nẵng, “Hà Nội 5 cửa ô” và “Hoa Phượng Đỏ” tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Việc khai thác 6 chuyến tàu phục vụ Festival Trà là dịp quảng bá hình ảnh Thái Nguyên.

Cùng với đó, đánh giá nhu cầu đi lại, sức hấp dẫn của sản phẩm và hiệu quả khai thác để hoàn thiện phương án tổ chức chạy tàu trong thời gian tới.

Về lâu dài, ngành đường sắt hướng tới xây dựng phương án khai thác thường xuyên phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp lữ hành phát triển các tour trọn gói, kết nối vận tải đường sắt với lưu trú, nhà hàng, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và các điểm du lịch.

Phương án giá vé, xe trung chuyển và chất lượng dịch vụ cũng sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện nhằm thu hút hành khách.

Trước đó ngày 16/9/2026, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở phối hợp xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch gắn với tuyến đường sắt này.