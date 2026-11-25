Công an xã Hòa Phú phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Chương Mỹ B. Ảnh: Lê Hân

Theo Thượng tá Tạ Quang Vinh Trưởng Công an xã Hòa Phú, từ 1-7-2025, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, an ninh trật tự trên địa bàn luôn được duy trì ổn định.

Trước kia, xã có 33 thôn, dàn trải trên diện tích 29,87km2, sau khi sáp nhập, hiện nay Hòa Phú còn 13 thôn với dân số trên 50 ngàn người.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã chỉ tiếp nhận 7 tin báo tố giác tội phạm, liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn, xử phạt 3 trường hợp vi phạm về kinh tế, 38 vụ vi phạm về môi trường với số tiền trên 100 triệu đồng. Xử phạt 267 trường hợp vi phạm về giao thông đường bộ, với số tiền 61 triệu đồng, trên địa bàn xã chỉ xảy ra vài vụ cháy nhỏ, gây thiệt hại không đáng kể. “Các vi phạm trên địa bàn xã chủ yếu là vụ việc nhỏ”, Thượng tá Tạ Quang Vinh cho biết.

Áp phích tuyên truyền pháp luật của Công an xã Hòa Phú

Thượng tá Tạ Quang Vinh cho biết thêm, ngoài lực lượng Công an chính quy, Hòa Phú duy trì 14 tổ an ninh cơ sở, với tổng số 102 người. Đây là cánh tay đắc lực của của cơ quan công an trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Ngoài lực lượng an ninh cơ sở, trên địa bàn xã Hòa Phú đang tiến hành lắp đặt camera AI tại 77 điểm.

Trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Đại Đồng, xã Hòa Phú) bày tỏ, trước đây, nơi anh sinh sống thường xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Từ khi Công an chính quy về xã, những vi phạm đã giảm. Mỗi đêm, người dân có thể yên tâm bởi đã có Công an chính quy thường xuyên tuần tra, canh gác…

Một thay đổi nữa cũng đáng ghi nhận ở Hòa Phú là tình hình trật tự tại các chợ, các tuyến đường trên nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn. Nếu như trước đây tại chợ quê và các tuyến tuyến phố tập trung hộ dân kinh doanh buôn bán, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra phổ biến. Đến nay, vỉa hè, lề đường ở Hòa Phú đã được trả lại cho người đi bộ. Việc kinh doanh tại 3 chợ truyền thống trên địa bàn Hòa Phú đã đi vào quy củ, do có sự kiểm soát thường xuyên của Công an xã và các tổ an ninh cơ sở.

Công an xã tuyên truyền về trật tự, vệ sinh môi trường ở xã Hòa Phú. Ảnh: Lê Hân

Về khó khăn, Thượng tá Tạ Quang Vinh chia sẻ, là địa bàn rộng nhưng Công an xã Hòa Phú hiện chỉ có 38 cán bộ chiến sỹ. Do đó, rất cần sự tăng cường lực lượng.

Điểm đáng ghi nhận, UBND xã Hòa Phú đã xây dựng nội quy hoạt động của các chợ, quy định cụ thể trách nhiệm của đơn vị quản lý, các hộ kinh doanh và mọi người khi tham gia các hoạt động tại chợ. Việc thực hiện nghiêm túc nội quy, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý mà còn trực tiếp bảo vệ quyền lợi của người kinh doanh, người tiêu dùng và cộng đồng dân cư xung quanh. Từ đó việc mua bán, trao đổi hàng hóa tại 3 ngôi chợ truyền thống trên địa bàn Hòa Phú luôn được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân, đồng thời khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý…