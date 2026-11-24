Người lạc quan nhất có lẽ cũng không tin rằng đương kim vô địch Nhật Bản lại phơi áo ở Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Dân.

Kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League Elite đã xuất hiện tại lượt trận 5 vòng bảng miền Đông tối nay. Kỳ tích đó được tạo nên bởi đội đương kim vô địch V.League Công an Hà Nội trước Vissel Kobe.

Những người lạc quan nhất có lẽ cũng không dám tin vào chiến thắng này. Kobe mạnh hơn về mọi mặt, là đương kim vô địch Nhật Bản, đang đứng đầu bảng giải châu Á còn CLB Công an Hà Nội chật vật tại cả mặt trận trong nước lẫn châu lục. Trên băng ghế dự bị, đội khách có 11 cái tên còn đại diện Việt Nam đang khủng hoảng chấn thương, chỉ còn đúng 7 người.

Bất chấp tất cả, đoàn quân của HLV Alexandre Polking vẫn chủ động chọn lối chơi tấn công, kiểm soát bóng, đúng như cam kết trước đó ở sân chơi châu lục. Ngay phút thứ 7, điểm nhấn đã tới khi Lê Phạm Thành Long có đường chọc khe rất đẹp cho Stefan Mauk băng xuống, kiếm về một quả phạt đền. Ông Polking không dám nhìn còn tiền đạo Alan Grafite đứng trước bóng rất lâu. Dù vậy, anh đã thực hiện thất bại.

Phút 26, đội chủ nhà nhận tiếp tin không vui khi thủ thành số một Nguyễn Filip phải rời sân vì chấn thương. Nhưng niềm vui của cổ động viên chủ nhà chỉ bắt đầu từ đây.

Đoàn quân của ông Polking tiếp tục chơi chủ động, tạo ra nhiều cơ hội. Phút 45, Alan chuộc lỗi bằng quả chọc khe cho Mauk thoát xuống. Lần này, cầu thủ người Australia dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số. Đó là pha phối hợp đẳng cấp của hai cầu thủ chủ nhà trước 5 cái bóng áo trắng.

3 lần ăn mừng cho đại diện Việt Nam và chỉ một cho đội khách tới từ Nhật Bản. Ảnh: Minh Dân.

Hiệp một khép lại tuyệt vời với CLB Công an Hà Nội. Họ cầm bóng 57,1% so với đối thủ, sút 11 so với 3 lần. Các thông số chuyên môn của chủ nhà đều chứng minh tỷ số 1-0 là kết quả xứng đáng.

Trên sóng truyền hình sau hiệp một, thủ môn tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Hoàng thốt lên: "Chứng kiến CLB Công an Hà Nội đá thế này bất ngờ quá. Chúng ta như đang thấy dáng dấp của một đội bóng Nhật Bản và trận đấu có dáng một trận cầu ở J1 League. Ta gần như không cảm thấy bóng chết còn đạo diễn hình có vẻ như nhiều tình huống cũng không điều chỉnh camera theo kịp diễn biến trên sân".

Nhưng ác mộng của CLB số một Nhật Bản còn nằm ở hiệp hai. Phút 49, Damia Sabater tạt vào cho Brayan Perea đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Mạch thăng hoa của chủ nhà bị dừng lại khi thủ môn vào thay người Vũ Thành Vinh mắc sai lầm, chuyền thẳng vào chân Erik, giúp Vissel Kobe có bàn rút ngắn tỷ số.

Tuy nhiên, Alan một lần nữa tỏa sáng với đường kiến tạo thứ hai trong trận, giúp Perea có bàn thắng kế tiếp ở phút 57. Đến lúc này, tỷ số đã là 3-1. Nếu cách biệt ấy được giữ vững, đó sẽ là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam cấp CLB, chiến thắng đầu tiên của một CLB Việt Nam trước một đội Nhật Bản ở AFC Champions League Elite.

Thông số trận đấu của CLB Công an Hà Nội (trái) cho thấy thế trận áp đảo thực sự, các bàn thắng không phải may mắn. Đồ họa: AFC.

Đương kim vô địch J1 League đương nhiên không chấp nhận viễn cảnh đó. Họ đã toàn thắng cả 4 trận ở châu Á từ đầu mùa và không thể dễ dàng thua một CLB Đông Nam Á mới lần đầu dự giải. Cho đến phút 65, Vissel Kobe đã thực hiện hết cả 5 quyền thay người. Đội bóng Nhật Bản tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ.

Bên phía CLB Công an Hà Nội, ông Polking chỉ thực hiện quyền thay người tiếp theo vào phút 57 khi tung đội trưởng Nguyễn Quang Hải vào sân. Người hùng Thường Châu cùng đồng đội giữ vững thế trận, vượt qua 6 phút bù giờ để hoàn tất chiến thắng lịch sử.

3-1 cho CLB Công an Hà Nội là tỷ số chung cuộc. Đại diện Việt Nam đã có 7 điểm, đứng hạng 10 trên 16 đội, áp sát khu vực có vé vượt qua vòng bảng. Đây là chiến thắng thứ hai của Văn Hậu và đồng đội ở vòng bảng. CLB Công an Hà Nội cùng Johor Darul Ta'zim (Malaysia) cũng là hai đội Đông Nam Á đã thắng hai trận ở đấu trường lớn nhất châu Á cấp CLB.

Xếp hạng khu vực miền Đông AFC Champions League Elite sau tối 24/11. Đồ họa: AFC.