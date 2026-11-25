Trước đó, khoảng 2h55 ngày 25/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường An Cựu phát hiện một xe mô tô nhãn hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu – Võ Nguyên Giáp, không có người trông giữ. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29/10, Công an phường An Cựu phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn TP Huế và Công an TP Đà Nẵng tiến hành truy xét, xác định phương tiện trên có liên quan đến nhóm 20 thanh thiếu niên, trong đó có nhiều trường hợp chưa đủ 18 tuổi.

Kết quả điều tra xác định, trước đó, các thanh thiếu niên này đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, các đối tượng còn sử dụng vỏ chai bia ném về phía nhóm đối phương, dùng thanh gỗ đập phá xe mô tô để giải quyết mâu thuẫn.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định số bình xịt hơi cay được một đối tượng đặt mua qua mạng xã hội rồi đưa cho các thành viên trong nhóm sử dụng. Trong đó, có 2 trường hợp trực tiếp sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công nhóm khác.

Quá trình điều tra, Công an phường An Cựu đã tạm giữ 3 bình xịt hơi cay, 5 xe mô tô cùng một số đồ vật, phương tiện có liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Đến nay, Công an phường An Cựu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời bắt tạm giam 8 đối tượng. Đối với các trường hợp còn lại, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an tổ chức dựng lại hiện trường vụ việc 20 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP Huế. (Ảnh: CACC)

Qua vụ việc, Công an phường An Cựu khuyến cáo các gia đình, nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, nhất là trong việc sử dụng phương tiện giao thông, xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh và tham gia hoạt động trên không gian mạng. Cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tụ tập đông người, mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm cần chủ động thông tin cho lực lượng Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.