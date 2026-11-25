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Ngày 25/11, Công an TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội để trục lợi, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây lừa đảo, giả danh công ty chủ dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 37 đối tượng liên quan trong vụ án.

Trong đó, 31 đối tượng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai đối tượng bị khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" và 4 đối tượng bị khởi tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các đối tượng có vai trò chủ đạo. Ảnh: CA

Đối tượng cầm đầu Đinh Lê Hồng Quế. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo này do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, ngụ phường Phước Long, TPHCM) cầm đầu. Nhóm đối tượng đã rao bán hơn 600 "suất mua nhà ở xã hội", qua đó chiếm đoạt tổng số tiền trên 150 tỷ đồng của hơn 600 người. Đến nay, cơ quan công an đã làm việc với 121 bị hại để thu thập lời khai, củng cố hồ sơ.

Giả con dấu để lừa đảo

Quá trình điều tra xác định, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land (đặt trụ sở tại phường Phước Long), sau đó tuyển dụng nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt cùng một số môi giới bất động sản bên ngoài để mở rộng mạng lưới rao bán các suất mua căn hộ tại dự án trên.

Tài liệu, hồ sơ và tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA

Để tạo lòng tin với khách hàng rằng doanh nghiệp của mình được chủ đầu tư ủy quyền phân phối căn hộ, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TPHCM, đồng thời soạn thảo, làm giả các văn bản mang tên hai đơn vị này.

Các đối tượng dùng thủ đoạn chào mời người mua bằng những thông tin hấp dẫn như đang nắm giữ các "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất kín" tại dự án. Khi người mua sập bẫy và đồng ý ký hợp đồng, nhóm của Quế yêu cầu nộp từ 150-900 triệu đồng cho mỗi căn hộ dưới danh nghĩa "phí mua suất", sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và đề nghị các bị hại liên quan đến trình báo để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.