Camera hành trình ghi lại cảnh ô tô con đang di chuyển thì va phải một chiếc lốp xe nằm giữa đường, được cho là của xe tải đang dừng ở làn khẩn cấp. Tài xế cho biết có ít nhất 2 xe đi sau cũng va chạm với vật thể này. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.