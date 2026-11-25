Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân 115. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, đoạn video được đăng lại trên Facebook, TikTok và YouTube ghi nhận phản ánh của thân nhân người bệnh về cách giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế trong ca trực đêm 1/8/2018 tại khoa Nhịp tim học.

Khi đó, kíp trực tiếp nhận một người bệnh 87 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Tân Phú. Trong quá trình thăm khám và giải thích tình trạng bệnh, người nhà không hài lòng với cách ứng xử của kíp trực nên quay video, đăng lên mạng xã hội.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, bệnh viện đã kiểm tra sự việc và trực tiếp trao đổi với gia đình người bệnh. Gia đình sau đó chủ động gỡ bài đăng. Người bệnh được điều trị ổn định và xuất viện trong năm 2018.

Bệnh viện đã kiểm điểm, xử lý các cá nhân trong kíp trực vì thực hiện chưa tốt quy tắc giao tiếp, ứng xử. Đồng thời, thông báo cho Phân hiệu phía Nam của Học viện Quân y, đơn vị quản lý trực tiếp bác sĩ liên quan, để xem xét xử lý theo quy định.

Mặc dù vụ việc nêu trên đã được Bệnh viện giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý từ cách đây 8 năm nhưng hiện nay một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại nội dung cũ gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Nhân dân 115.

Hiện vụ việc có chiều hướng lan nhanh, diễn biến phức tạp trên không gian mạng gây hiểu nhầm và hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện.

Bệnh viện đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố hỗ trợ xác minh, xử lý và có biện pháp ngăn chặn, thông tin kịp thời đến người dân hiểu đúng bản chất sự việc giúp đơn vị ổn định tình hình, yên tâm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.