Ba bị can cùng bị truy tố về ba tội danh trên gồm: Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn “HD”, SN 1983, thành viên góp vốn Công ty ALMA), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logistics) và Nguyễn Xuân Long (tức Long “Pheo”, SN 1991, Giám đốc Công ty ALMA).

Bị can Lê Ngọc Tùng (SN 1989, Giám đốc mỏ Tượng Sơn của ALMA) bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bốn bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Lương Đình Quân (SN 1984), Bùi Thị Thúy (SN 1988), Cao Quang Trung (SN 1987) và Lê Văn Quân (SN 1979), đều là kế toán của Công ty ALMA.

Tuấn "Thần đèn" bị truy tố về ba tội danh.

Ba bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” gồm: Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tức Thành “Tấn”, thành viên góp vốn Công ty ALMA), Trần Trọng Hiếu (SN 1979, Giám đốc Công ty Thuận Lợi) và Trịnh Ngọc Thành (SN 1981, Giám đốc mỏ đất Công ty Thuận Lợi).

Bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án này xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử 13 bị can trong thời gian tới.

Theo cáo trạng, tháng 10/2023, Công ty ALMA của Tuấn “Thần đèn” trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m3 với số tiền 3,34 tỷ đồng.

Năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2. Tuy nhiên, Tuấn “Thần đèn” và đồng phạm đã tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng 169.231 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can còn bị xác định đã vi phạm quy định về kế toán. Cụ thể, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ.

Công ty ALMA khai thác 78.483 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 826 triệu đồng.

Ở hành vi cưỡng đoạt tài sản, Viện kiểm sát xác định, Tuấn “Thần đèn" cùng đồng phạm đã khai thác 96.544m3 đất tại mỏ của Công ty DHT. Công ty này do ông Đậu Văn Tuấn là Giám đốc. Vợ chồng chị gái của ông Tuấn là bà Đậu Thị Hường và ông Hoàng Văn Thịnh cùng tham gia điều hành hoạt động.

Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất xã Tượng Sơn trước. Đến tháng 6/2024, Công ty ALMA cũng được cấp phép khai thác mỏ này. Quá trình hoạt động, Công ty DHT không hề khai thác sang phần đất của mỏ của Công ty ALMA.

Tuy nhiên, tháng 8/2024, Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo đồng phạm nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty DHT yêu cầu bồi thường tiền với lý do, trước đây Công ty DHT đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Trong các lần trao đổi, Tuấn “Thần đèn” nói với ông Thịnh nội dung: “Mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ”.

Ngày 22/8/2024, Tuấn “HD” cùng Long “Pheo”, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng gần 10 người đi ba xe bán tải đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất bị sạt lở giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và mỏ của Công ty DHT. Trong lúc trao đổi, nhóm này ép ông Thịnh phải nhận phần bị sạt lở này là do Công ty DHT khai thác của Công ty ALMA.

Quá trình đo đạc, Nguyễn Mạnh Cường còn mời ông Trần Công Văn (khi đó là Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn) và một số cán bộ xã Tượng Sơn tham gia chứng kiến.

Các bị can cũng ép ông Thịnh phải ra UBND xã Tượng Sơn ký biên bản do Tuấn “HD” lập thể hiện, Công ty DHT khai thác sang mỏ của Công ty ALMA. Khi đó, các đối tượng còn lại bên phía Công ty ALMA đứng ở ngoài sân UBND xã Tượng Sơn gây sức ép. Do đó, dù đang có đại diện chính quyền địa phương nhưng ông Thịnh vẫn sợ nhóm này nên phải làm theo ý bọn chúng.

Sau khi ký biên bản, nhóm Nguyễn Mạnh Cường nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp hoặc gọi điện thoại cho ông Thịnh gây sức ép, buộc ông phải trả 3 tỷ đồng. Ông Thịnh sau đó phải nhờ Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Trần Công Văn thương lượng, giảm tiền xuống 700 triệu đồng.

Tháng 10/2024, ông Thịnh gọi điện thoại báo cho Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Trần Công Văn, rồi cùng ông Đậu Văn Tuấn mang tiền đến phòng làm việc của ông Văn tại UBND xã Tượng Sơn giao cho Nguyễn Mạnh Cường.

Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Cường và Tuấn “Thần đèn” nhận thấy việc nhận tiền của ông Thịnh là sai nên chuyển sang phương án, Công ty ALMA sẽ khai thác đất trong phần mỏ của Công ty DHT.

Theo chỉ đạo của Tuấn “Thần đèn”, Công ty ALMA đã cho nhân viên tổ chức khai thác 96.544 m3 đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán. Do biết Tuấn “Thần đèn” là giang hồ nên Công ty DHT không dám ngăn cản, nhưng sau đó đã tố cáo sự việc đến các cơ quan bảo vệ pháp luật.