Phát mãi tài sản Ngô Tấn Lộc (phường Tân Thành) - lần 1
Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số CS 868496 tại đường Châu Văn Đặng, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.
Tên công ty đấu giá, nơi bán hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam, địa chỉ: Số 53, đường Trần Văn Bỉnh, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau hoặc trang đấu giá trực tuyến (https://daugiavna.vn, điện thoại: 0888.164.369/0869.868.133)
Thời gian tổ chức đấu giá: Đấu giá trực tuyến từ 15:00-15:45 ngày 7/12/2026 tại website https://daugiavna.vn
Thông tin chi tiết tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 371, tờ bản đồ 22 (nay là tờ bản đồ số 111), diện tích: 305,1m2 (7,5m x 40,7m), loại đất: đất ở đô thị. Hiện trạng nhà khung sườn sắt kết hợp nền bê tông.
Giá khởi điểm đấu giá: 7.102.150.000 đồng
Thời gian bán và nhận hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 7:30 ngày 16/11/2026 đến 17:00 ngày 2/12/2026 (giờ hành chính).
Tiền mua đặt trước: 10% giá khởi điểm, tương đương 710.215.000 đồng.
Thông tin đầu mối liên hệ tại Vietcombank chi nhánh Cà Mau:
Ông Hà Thanh Hiền, Trưởng phòng Giao dịch Phường 2. Số điện thoại: 0913.780.502
Ông Dương Thanh Duy, Cán bộ phòng Giao dịch Phường 2. Số điện thoại: 0945.243.303
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phat-mai-tai-san-ngo-tan-loc-phuong-tan-thanh-lan-1-a134698.html