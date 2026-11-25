Sau những ngày mất liên lạc với gia đình, người phụ nữ ở Phú Thọ đã trở về nhà an toàn. Theo lời kể ban đầu, sau khi đi bán rau ở chợ, chị gặp một người lạ, rồi tỉnh lại trong xe tải và tìm cách bỏ chạy.