Thầy trò HLV Cristiano Roland cần giành kết quả tích cực trước Mali ngày 26/11 để duy trì hy vọng đi tiếp.

Sau loạt trận ngày 24/11, U17 Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất tại World Cup U17 2026. Theo bảng xếp hạng cập nhật, thầy trò HLV Cristiano Roland đứng thứ 7 với một điểm, hiệu số -1 sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, Việt Nam chưa giành được chiến thắng nào nhưng vẫn xếp trên năm đội khác trong cuộc đua giành vé vớt. Sau thất bại 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 với New Zealand, đội bóng áo đỏ ghi được 5 bàn, thủng lưới 6 lần.

Khả năng ghi bàn trở thành lợi thế quan trọng của Việt Nam. Đội đứng ngay phía sau là Tanzania cũng có một điểm và hiệu số -1, nhưng mới ghi 2 bàn, so với 5 bàn của thầy trò Roland.

Trong khi đó, Uganda và Trung Quốc cùng có một điểm nhưng sở hữu hiệu số lần lượt -3 và -5. Nhật Bản và Romania chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận.

Sáu vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các đội thứ ba hiện thuộc về Uzbekistan, Mozambique, Pháp, Qatar, Algeria và Tajikistan. Cả sáu đội đều có ba điểm, tạo khoảng cách hai điểm so với Việt Nam.

Theo thể thức World Cup U17 2026, 48 đội được chia thành 12 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Các đội thứ ba được xếp hạng dựa trên điểm số, hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn ghi được. Vì vậy, năm pha lập công sau hai trận đang giúp Việt Nam chiếm ưu thế trước những đối thủ có cùng điểm và hiệu số.

Tuy nhiên, vị trí thứ 7 chỉ mang tính tạm thời. Các đội vẫn còn lượt trận cuối, trong khi khoảng cách giữa Việt Nam với nhóm phía sau rất mong manh. Chỉ cần một số kết quả bất lợi, thầy trò Roland có thể rơi khỏi tám vị trí dẫn đầu.

Ở bảng G, Việt Nam đứng thứ ba với một điểm, xếp trên New Zealand nhờ hiệu số tốt hơn. Mali đã giành sáu điểm sau hai chiến thắng, còn Bỉ có ba điểm. Cục diện khiến lượt trận cuối mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của đội bóng áo đỏ.

Lúc 20h ngày 26/11, thầy trò Roland sẽ đối đầu Mali, trong khi Bỉ gặp New Zealand ở trận đấu cùng giờ.

Nếu đánh bại Mali, Việt Nam nâng tổng điểm lên bốn và mở rộng đáng kể cơ hội góp mặt tại vòng knock-out. Ngược lại, một trận hòa chỉ giúp đội có hai điểm, đồng nghĩa phải phụ thuộc nhiều vào kết quả ở các bảng khác.

Thất bại trước Mali sẽ khiến Việt Nam kết thúc vòng bảng với một điểm, khi ấy cơ hội đi tiếp trở nên rất mong manh.

Dù chưa thắng, U17 Việt Nam cho thấy khả năng ghi bàn trước những đối thủ có thể hình và thể lực tốt. Hai bàn vào lưới Bỉ cùng ba lần chọc thủng lưới New Zealand giúp đội duy trì hy vọng ở lần đầu tham dự World Cup.

Tuy nhiên, hàng thủ nhận sáu bàn thua sau hai trận cũng là vấn đề HLV Roland cần khắc phục. Trước một Mali giàu sức mạnh và đã toàn thắng hai lượt đầu, Việt Nam khó có thể chỉ trông chờ vào khả năng ghi bàn để tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Cơ hội vẫn nằm trong tay thầy trò Roland, nhưng vị trí hiện tại chưa bảo đảm điều gì. Trận gặp Mali sẽ quyết định liệu Việt Nam có thể biến lợi thế mong manh trên bảng xếp hạng thành tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội hay không.