U17 Việt Nam vừa đón tin vui trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out khi tăng một bậc, từ vị trí thứ 8 lên thứ 7 sau loạt trận ngày 24/11. Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn chưa thể yên tâm khi mới có 1 điểm và buộc phải hướng đến chiến thắng trước Mali ở lượt trận cuối.

Theo bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba được cập nhật sau loạt trận ngày 24/11, U17 Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 7. Đây là sự cải thiện đáng chú ý khi trước đó đội bóng áo đỏ đứng thứ 8, tức vị trí cuối cùng trong nhóm giành quyền đi tiếp.

U17 Việt Nam thoát vị trí cuối nhóm đi tiếp, qua đó thắp sáng thêm hy vọng giành vé vào vòng knock-out. Ảnh: VFF

Cụ thể, U17 Việt Nam đang có 1 điểm sau hai trận, ghi được 5 bàn thắng và nhận 6 bàn thua, hiệu số -1. Đội bóng của HLV Cristiano Roland xếp trên Tanzania nhờ hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Uganda, Trung Quốc, Nhật Bản và Romania đang đứng ngoài nhóm 8 đội có thứ hạng tốt nhất.

Việc tăng một bậc mang đến tín hiệu tích cực cho U17 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vé đi tiếp đang diễn ra căng thẳng. Tuy nhiên, vị trí thứ 7 hiện tại chưa đảm bảo bất kỳ sự an toàn nào. Khoảng cách giữa các đội không lớn, trong khi U17 Việt Nam vẫn còn một trận đấu mang tính quyết định.

Điều quan trọng là thầy trò HLV Cristiano Roland không thể chỉ trông chờ vào kết quả của những đối thủ cạnh tranh. U17 Việt Nam cần tự quyết định số phận bằng màn trình diễn trước Mali ở lượt trận cuối. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo đỏ có cơ hội rất lớn để giành quyền vào vòng knock-out, thay vì phải thấp thỏm chờ đợi kết quả từ những bảng đấu khác.

Dù vậy, Mali không phải đối thủ dễ chơi. U17 Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự, đồng thời duy trì hiệu quả tấn công như những gì đã thể hiện ở hai lượt trận đầu tiên. Với 5 bàn thắng sau hai trận, hàng công mang đến những tín hiệu tích cực, nhưng việc đã để thủng lưới 6 lần cũng cho thấy đội bóng còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Vị trí thứ 7 là tin vui, U17 Việt Nam đã có thêm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải vượt qua Mali. Một chiến thắng ở lượt trận cuối sẽ có ý nghĩa quyết định với hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland.