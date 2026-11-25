Theo Cục Hải quan, trong 10 tháng năm nay, lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ vi phạm, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 20.463 tỷ đồng, tăng 4,7%. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 21 vụ, chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 135 vụ.

Đáng chú ý, càng gần Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng cấm càng gia tăng khi nhu cầu tiêu dùng, lưu lượng hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) vừa phát hiện 424 cây thuốc lá nung nóng và 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử trong hành lý của hai hành khách.

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, cho biết các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi để né tránh kiểm tra, kiểm soát. Với hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có trường hợp tẩy sửa hoặc tách rời nhãn mác gắn trên sản phẩm nhằm tránh bị phát hiện.

Trên môi trường số, các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử xuyên biên giới, chia nhỏ lô hàng, thuê vận chuyển nhỏ lẻ và lập kho trung chuyển ngầm. Việc phân tán hàng hóa qua nhiều khâu khiến cơ quan chức năng khó xác định nguồn gốc, người tổ chức và đầu mối tiêu thụ.

Một thủ đoạn khác là khai sai mã hàng, trị giá hoặc mục đích sử dụng để trốn thuế, chuyển hàng hóa sang nhóm có thuế suất thấp hơn. Với hàng nhập khẩu có điều kiện, đối tượng khai sai tên, mã hàng hoặc trà trộn hàng cấm với hàng hóa thông thường để né quy định quản lý chuyên ngành.

Các mặt hàng có nguy cơ vi phạm trong dịp cao điểm tập trung vào thuốc lá, rượu bia, đường cát, thực phẩm, mỹ phẩm, điện tử, đồ gia dụng. Pháo nổ, ma túy, tiền chất, dược phẩm và hàng cấm cũng thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Điển hình, ngày 08/11/2026, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) đã phát hiện 424 cây nghi là thuốc lá nung nóng và 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử trong hành lý của hai hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Trước tình hình trên, Cục Hải quan đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trọng tâm là tăng cường phân tích dữ liệu để nhận diện doanh nghiệp, lô hàng bất thường, nhất là doanh nghiệp mới thành lập nhưng có kim ngạch lớn, khai báo giá thấp hoặc hồ sơ thiếu nhất quán. Các tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện và đường bộ cũng được tăng cường kiểm soát.

Đối với hàng chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, lực lượng Hải quan tập trung phát hiện thủ đoạn chia nhỏ hàng hóa thành các bưu kiện giá trị thấp để né thuế hoặc cất giấu hàng cấm.

Đáng chú ý, hoạt động kiểm soát không dừng ở cửa khẩu mà được mở rộng vào nội địa. Hải quan phối hợp với công an, quản lý thị trường và cơ quan thuế truy vết dòng tiền, dòng hàng, xử lý các kho trung chuyển, tài khoản ảo và hoạt động livestream bán hàng giả, hàng nhái.

Thực tế, tại Lạng Sơn, lực lượng Hải quan từng phát hiện gần 5.000 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu Rolex, Nike, Adidas, Hermès trong một lô hàng quá cảnh, đồng thời có dấu hiệu giả mạo xuất xứ “Made in Vietnam” để đưa đi nước thứ ba. Vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan, việc giả mạo xuất xứ không chỉ gây thất thu ngân sách, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh tăng cường kiểm tra, cơ quan Hải quan đang làm sạch dữ liệu doanh nghiệp, đồng thời đề xuất kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng tại cửa khẩu và các cơ quan chức năng trong nội địa. Qua đó, theo dõi hàng hóa xuyên suốt từ nguyên liệu nhập khẩu, sản xuất, chế biến đến khi lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.