Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM hỗ trợ xác minh, ngăn chặn tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ lại video ghi nhận sự việc xảy ra tại bệnh viện từ năm 2018.

Văn bản do Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 Trần Văn Sóng ký nêu rõ, thời gian gần đây, nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube đăng tải và chia sẻ lại đoạn clip ghi lại cảnh ca trực đêm tại bệnh viện cách đây 8 năm.

Theo đại diện bệnh viện, sự việc trong clip xảy ra vào đêm 1/8/2018 tại Khoa Nhịp tim học. Thời điểm đó, kíp trực gồm bác sĩ T.Q.V (giảng viên Phân hiệu phía Nam thuộc Học viện Quân y) và điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận cụ bà N.T.Th (87 tuổi), được chuyển viện từ Bệnh viện quận Tân Phú đến.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã thăm khám, giải thích tình trạng sức khỏe cho người bệnh và thân nhân. Tuy nhiên, do không hài lòng với thái độ ứng xử của ê-kíp trực, người nhà bệnh nhân đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Bệnh viện Nhân dân 115.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe phản ánh từ phía gia đình người bệnh.

Sau khi được trao đổi và thống nhất hướng xử lý, người nhà bệnh nhân đã thông cảm, chủ động gỡ bỏ bài đăng và không có ý kiến gì thêm. Cụ bà sau đó được điều trị ổn định và xuất viện.

Bệnh viện cũng tiến hành kiểm điểm, xử lý các cá nhân trong kíp trực do chưa thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị.

Đồng thời, bệnh viện gửi thông báo đến Phân hiệu phía Nam của Học viện Quân y, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Mặc dù sự việc đã được giải quyết từ năm 2018, thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại các video nói trên.

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, thông tin đang có chiều hướng lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khiến dư luận có thể hiểu lầm đây là sự việc mới xảy ra.

Tình trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang trong dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám, chữa bệnh thường nhật của bệnh viện.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Nhân dân 115 đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM quan tâm hỗ trợ xác minh, có biện pháp ngăn chặn và thông tin kịp thời để người dân hiểu rõ bản chất sự việc, tránh tiếp tục phát tán thông tin cũ. Qua đó, góp phần ổn định tâm lý, giúp đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác.