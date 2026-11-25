Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Gia Định và kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu thuộc Đơn vị bầu cử số 9, gồm các phường: Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Bình Lợi Trung, An Khánh, An Hội Đông, Gò Vấp, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn và Hạnh Thông.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an và chính quyền địa phương.

Quang cảnh hội nghị và các đại biểu tham dự.

Nhiều kiến nghị tâm huyết xuất phát từ thực tiễn đời sống dân sinh

Mở đầu hội nghị, đại biểu Quốc hội Triệu Lệ Khánh đã thông tin khái quát về kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Quốc hội số 9 và báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vừa kết thúc sau quá trình làm việc khẩn trương, trách nhiệm.

Hội nghị đã ghi nhận 8 ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, tập trung vào những vấn đề thời sự nóng bỏng, tác động trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân và công tác quản lý nhà nước.

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu (phường Gia Định) bày tỏ sự đồng tình nhưng trăn trở về nguy cơ suy giảm tính răn đe khi bỏ án tử hình đối với tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trả lời nhiều vấn đề nóng với cử tri.

Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan tư pháp sớm luật hóa chế tài thay thế thật sự nghiêm khắc như tù chung thân không xét giảm án, phạt tiền bổ sung ở mức đặc biệt cao và siết chặt điều kiện đặc xá, tha tù trước thời hạn. Bên cạnh đó, cử tri phường Gia Định cũng đề nghị khắc phục tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa đổi, thu hẹp "độ trễ" của các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, đồng thời củng cố cơ chế an sinh xã hội đa tầng cho người cao tuổi và lao động phi chính thức.

Cử tri Nguyễn Nhật Tuấn (phường Bình Lợi Trung) đặt vấn đề về giải pháp bảo đảm tính khả thi, chất lượng của 38 luật và nhiều nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ hai, cũng như điều kiện thời gian để đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng từng điều khoản trước khi bấm nút thông qua.

Ở góc độ quản lý đất đai, đấu giá tài sản và sử dụng ngân sách công, cử tri Trần Chính Tâm (phường Bình Lợi Trung) phản ánh tình trạng "quân xanh, quân đỏ", cò mồi thổi giá đất lên mức cao bất thường rồi bỏ cọc tại một số địa phương, gây nhiễu loạn thị trường và bức xúc trong dư luận. Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm các đối tượng cố tình phá rối đấu giá. Cử tri cũng đồng thời đặt câu hỏi về việc một số địa phương đề xuất xây dựng trung tâm hành chính quy mô lớn có đi ngược lại chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh nhiều trụ sở cũ đang dôi dư sau sắp xếp bộ máy…

Các thành viên Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 9 TP Hồ Chí Minh.

Cử tri Hoàng Thu Hà (phường Thạnh Mỹ Tây) kiến nghị các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm thủ tục hóa giá nhà cho 17 hộ dân còn lại tại Khu cư xá Ngân hàng (xây dựng từ năm 1967), bảo đảm sự công bằng, minh bạch giữa các hộ có nguồn gốc sử dụng và chuyển nhượng tương đồng.

Cử tri Nguyễn Đức Tuyến (phường Bình Quới) mong muốn các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm có hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mới để giải quyết dứt điểm dự án quy hoạch đã kéo dài hơn 30 năm tại địa phương, giúp người dân ổn định cuộc sống và thực hiện các quyền hợp pháp về nhà ở, đất đai.

Đại biểu Quốc hội Triệu Lệ Khánh thông tin khái quát về kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Quốc hội số 9 và báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trả lời thẳng thắn, trách nhiệm và quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho Nhân dân

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự theo dõi sát sao của cử tri 12 phường đối với hoạt động của Quốc hội, khẳng định các ý kiến đều rất xác đáng, phản ánh đúng những vấn đề lớn của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đối với việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội danh trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1/3/2027), Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết từ 44 tội danh có khung hình phạt tử hình ban đầu, qua các lần sửa đổi, Việt Nam đã từng bước thu hẹp xuống còn 10 tội danh vào năm 2025 và nay tiếp tục bãi bỏ thêm 6 tội danh, chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với 4 tội danh đặc biệt nghiêm trọng gồm: Tội phản bội Tổ quốc, Tội giết người, Tội khủng bố và Tội sản xuất trái phép chất ma túy. Việc chuyển đổi sang hình phạt tù chung thân đối với tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thể hiện chính sách hình sự nhân đạo, phân hóa trách nhiệm hình sự, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế chung của thế giới, đồng thời vẫn bảo đảm tính nghiêm minh, đủ sức răn đe, cách ly vĩnh viễn tội phạm đặc biệt nguy hiểm khỏi đời sống xã hội.

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu (phường Gia Định) nêu vấn đề.

Đông đảo cử tri phường Gia Định tham dự hội nghị và phát biểu ý kiến.

Về nâng cao chất lượng lập pháp và khắc phục "độ trễ" văn bản dưới luật, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI đã có sự đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Công nghệ AI giúp phát hiện nhanh chóng các điểm trùng lặp, giao thoa hoặc xung đột giữa dự thảo mới với hệ thống pháp luật hiện hành, ngăn chặn tình trạng luật vừa ban hành đã phát sinh bất cập.

Thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID, ý kiến góp ý của cử tri cả nước được tổng hợp khoa học, kịp thời.

Đối với các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định bắt buộc cơ quan chủ trì soạn thảo phải chuẩn bị đồng thời dự thảo nghị định, thông tư đi liền với dự án luật. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dẫn chứng tại Bộ Công an, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã chủ trì xây dựng 25 dự án luật với khối lượng rất lớn nhưng đều thực hiện nguyên tắc soạn thảo song hành cả luật, nghị định và thông tư, lấy ý kiến đồng bộ để đưa pháp luật vào cuộc sống ngay khi có hiệu lực.

Đối với nạn thổi giá ảo, bỏ cọc trong đấu giá đất, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định Bộ Công an đã chủ động vào cuộc từ sớm, triệt phá nhiều đường dây, khởi tố hình sự các đối tượng thao túng đấu giá tại Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh), Hà Nội, Ninh Bình và buộc bồi thường thiệt hại để răn đe chung. Với việc Quốc hội vừa sửa đổi, siết chặt các quy định trong Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản và pháp luật về đất đai, thuế, những kẽ hở trục lợi đang từng bước được bịt kín.

Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 9 cùng các đại biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng dôi dư, chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí tại một số nơi là có thực. Đây là quá trình đang được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, gắn với cơ chế đánh giá KPI đối với chính quyền địa phương để rà soát, điều chuyển, sắp xếp lại hoặc đấu giá thu hồi ngân sách, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc đầu tư xây mới trụ sở.

Riêng trong lực lượng Công an nhân dân, các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đều được ưu tiên điều chuyển cho các đơn vị cơ sở còn khó khăn, bố trí cho lực lượng ứng trực bảo đảm an ninh trật tự hoặc bàn giao lại cho địa phương quản lý, tuyệt đối không để lãng phí.

Đối với các kiến nghị cụ thể về hóa giá nhà cho 17 hộ dân tại Khu cư xá Ngân hàng (phường Thạnh Mỹ Tây), công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án treo hơn 30 năm tại phường Bình Quới và 2 kiến nghị bằng văn bản của cử tri phường An Khánh, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là tái định cư phải bảo đảm nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Tổ đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 9 sẽ tổng hợp đầy đủ, có văn bản kiến nghị, đôn đốc UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, giải quyết thấu tình đạt lý và sớm thông tin kết quả trả lời tới bà con cử tri.