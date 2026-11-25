Trước đó, rạng sáng 8-11, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại vụ việc gây rối trật tự công cộng tại phường Thanh Khê. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố

Quá trình điều tra xác định, nhóm thanh thiếu niên gồm Trần Đình Vương B., Hồ Công Nguyên K., Lương Trần Đức Mạnh Q. và Nguyễn Đăng N. tập trung tại nhà Q. trên đường Phạm Nhữ Tăng (phường Thanh Khê), chuẩn bị hung khí đi tìm nhóm thanh niên tên "Nam Trân" trên mạng xã hội để đánh nhau.

Nhóm đối tượng gọi thêm người, tạo thành nhóm 9 người đi trên 4 xe mô tô, mang theo tuýp sắt gắn lưỡi dao, ná và bình xịt hơi cay. Trên đường di chuyển qua nhiều tuyến phố, nhóm này còn nhặt thêm 2 vỏ chai bia, điều khiển xe với tốc độ trên 80km/giờ, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định một số đối tượng trong nhóm còn tham gia vụ việc tương tự vào rạng sáng 2-9-2026. Khi đó, Nguyễn Đức H. rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập ở khu vực bờ hồ trên đường Hà Huy Tập, lấy kiếm và tuýp sắt đi tìm nhóm khác để đánh nhau. Trong quá trình di chuyển, nhóm này nhập thêm một nhóm khác, mang hung khí, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và vượt đèn đỏ qua nhiều tuyến đường.

Trong số 20 đối tượng liên quan vụ việc, có 4 trường hợp dưới 16 tuổi và 16 trường hợp trên 16 tuổi. Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng.

Công an TP Đà Nẵng nhận định vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên bị kích động, lôi kéo từ mâu thuẫn trên mạng xã hội dẫn đến tụ tập, mang hung khí gây rối trật tự. Cơ quan công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; thanh thiếu niên cần tỉnh táo trước lời khiêu khích, thách thức trên không gian mạng, tuyệt đối không tụ tập, mang hung khí hoặc vi phạm pháp luật.