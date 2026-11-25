Đội Quản lý thị trường kiểm tra một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa tháng 11/2026 sôi động với nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá cuối năm và sự kiện mua sắm trực tuyến.

Vi phạm tập trung ở nhóm hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như thời trang, mỹ phẩm, phụ tùng xe máy, linh kiện điện tử; cùng thực phẩm chế biến, rượu, bia, thuốc lá thế hệ mới và các mặt hàng cấm dịp cuối năm.

Đối tượng vi phạm chuyển mạnh sang giao dịch trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream; tách điểm giao dịch trực tuyến khỏi kho hàng thực tế. Nhiều kho hàng được đặt tại chung cư, khu đô thị mới, trong khi hàng hóa phân tán qua dịch vụ logistics và chuyển phát nhanh.

Trong tháng 11/2026, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 3.969 vụ, xử lý 2.897 vụ với 3.237 hành vi vi phạm. Có 12 vụ việc có dấu hiệu hình sự được chuyển cơ quan điều tra. Trị giá hàng hóa bị tịch thu, buộc tiêu hủy gần 88,85 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có số vụ kiểm tra và xử lý cao nhất, với 880 vụ kiểm tra và 804 vụ xử lý. Tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra 370 vụ, xử lý 381 vụ, bao gồm cả các vụ việc tồn đọng từ kỳ trước chuyển sang. Các địa phương có số vụ xử lý đáng chú ý khác gồm Đồng Nai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Nghệ An và An Giang.

Trên môi trường thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ 283 sản phẩm và xử lý 58 gian hàng có dấu hiệu vi phạm. Cục ban hành 4 văn bản đề nghị các nền tảng phối hợp gỡ bỏ thông tin, sản phẩm vi phạm; chuyển 12 văn bản cho cơ quan Công an phục vụ xác minh, điều tra và 2 văn bản cho lực lượng Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra, xử lý.

Lực lượng Quản lý thị trường xử lý 181 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và 201 vụ trong lĩnh vực y tế, gồm dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế; đồng thời thu hồi, tiêu hủy hàng tấn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm an toàn.

Để tăng cường kiểm soát vi phạm dịp Tết, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Kế hoạch được triển khai từ ngày 19/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Trọng tâm là kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm. Hoạt động tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Ban Chỉ đạo cũng dự kiến thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tại những địa bàn trọng điểm.

Báo cáo cho biết nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong tháng được duy trì ổn định, cân đối cung cầu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc sốt giá bất hợp lý. Nguồn cung xăng dầu cả nước tiếp tục được giữ vững, lượng tồn kho lưu thông duy trì ở mức 1,6-1,8 triệu m³/tấn. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 lưu thông trên thị trường.

Cục Thương mại điện tử cũng đôn đốc các sàn và ứng dụng trực tuyến rà soát, xác thực thông tin người bán; phối hợp với Bộ Công an triển khai kết nối, xác thực định danh điện tử VNeID đối với chủ gian hàng./.