Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 21/11, sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ người không quen biết, ông Phạm Khắc Quân, trú tại xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã đến cơ quan công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hà Lâm Hà phối hợp với Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau tiến hành xác minh, hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả tiền.

Chỉ trong khoảng 1 giờ, toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng đã được hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Ông Phạm Khắc Quân chuyển trả 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm. Ảnh: CA

Hành động trung thực của ông Quân cùng sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm không tự ý sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được xác minh, hướng dẫn xử lý an toàn, đúng quy định.