Vụ tai nạn xảy ra chiều 24/11 trên đường cao tốc Eastex, thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.

Đoạn clip ghi lại hiện trường cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm chiếc xe tải 18 bánh. Cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn bốc lên trời.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe tải đang lưu thông trên đường cao tốc thì bị lật, sau đó phát nổ. Ngay sau 14h cùng ngày, lực lượng cứu hỏa và các đội chuyên trách xử lý vật liệu nguy hiểm đã được điều động đến hiện trường.

Sở Cứu hỏa Houston xác nhận vụ việc khiến một người tử vong. Các báo cáo cho biết nạn nhân là tài xế mắc kẹt bên trong phương tiện.

Giới chức địa phương xác nhận chiếc xe gặp nạn đang vận chuyển nhiên liệu. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.

Sau sự cố, một số làn đường phải đóng cửa trong nhiều giờ để phục vụ công tác cứu hộ, dọn dẹp hiện trường và kiểm tra mức độ hư hại của mặt đường.

Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xe bồn chở nhiên liệu bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc tại Houston (Mỹ), cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trời - Nguồn video: Click2Houston