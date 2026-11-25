Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tiến hành trên nhiều lĩnh vực như: tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và điều kiện sản xuất, kinh doanh; kiểm tra chuyên ngành về chấp hành quy định pháp luật khuyến công; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp tại cơ sở...

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra chất lượng hàng hoá sản phẩm

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 1.159 vụ, phát hiện và xử lý 1.056 vụ vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8,1 tỷ đồng.