Ngày 25/11, thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, xảy ra tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Công an đặc khu Vân Đồn tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại hai địa điểm sản xuất, kinh doanh thuộc hộ kinh doanh đồ uống có cồn Nguyễn Chung Thành Luân, do ông Nguyễn Chung Thành Luân (SN 1988, trú tại khu phố Cái Rồng 2, đặc khu Vân Đồn) làm chủ.

Tại địa điểm sản xuất, kinh doanh có biển hiệu “Rượu men lá”, số 375 đường Lý Anh Tông, lực lượng chức năng phát hiện 14 chum sành chứa rượu đang ngâm ủ cùng số lượng lớn vỏ chai nhựa dung tích 500ml. Cơ quan chức năng còn thu giữ 2 máy bơm chiết, 1 máy lọc, 1 máy sục khí và nhiều túi đựng tem nhãn in sẵn các tên gọi như “Rượu men lá”, “Rượu ba kích”, “Rượu Cái Bầu”, “Rượu táo mèo”.

Lực lượng chức năng tại Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa. Ảnh: BCĐ 389 quốc gia

Tiếp tục kiểm tra kho lưu giữ hàng hóa của cơ sở tại nhà xưởng sản xuất đá lạnh của bà Bùi Thị Nga (SN 1967, cùng trú tại khu phố Cái Rồng 2), lực lượng chức năng phát hiện một téc inox dung tích 1.000 lít, bên trong chứa khoảng 850 lít rượu trắng cùng nhiều vỏ chai nhựa loại 500ml.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Luân khai nhận cơ sở sử dụng rượu trắng mua từ Hợp tác xã Nhật Nguyệt, kết hợp với các nguyên liệu như củ ba kích tươi, quả sim tươi, táo mèo tươi thu mua trên thị trường để sản xuất các loại rượu đưa đi tiêu thụ. Các nguyên liệu này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng chú ý, chủ cơ sở không trao đổi hoặc xin phép đại diện Hợp tác xã Nhật Nguyệt về việc sử dụng rượu trắng của đơn vị để ngâm ủ thêm với các nguyên liệu trên. Sau đó, rượu được chiết vào chai nhựa dung tích 500ml và tự ý dán nhãn với nội dung “Sản xuất tại HTX Nhật Nguyệt, TDP 1, xã Liên Sơn, Lào Cai”, kèm biểu tượng (logo) giống với nhãn hiệu của hợp tác xã để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngay sau khi kiểm tra, Công an đặc khu Vân Đồn đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan và lấy mẫu rượu gửi cơ quan chuyên môn trưng cầu giám định.

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, toàn bộ mẫu rượu thu giữ tại hộ kinh doanh Nguyễn Chung Thành Luân đều không cùng loại với sản phẩm rượu do Hợp tác xã Nhật Nguyệt cung cấp.

Căn cứ kết quả giám định cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.