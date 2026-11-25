Công an tỉnh Gia Lai đọc quyết định bắt đối tượng Lê Thị Thu Huyền. Ảnh: CA Gia Lai.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Thu Huyền (SN 1987, trú tại khu phố Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2025, lợi dụng mối quan hệ bạn bè với bà H.T.M.A., Huyền đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng người quen, bà A. đã nhiều lần cho Huyền vay tiền.

Bằng thủ đoạn này, Huyền đã chiếm đoạt của bà A. hơn 5,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Huyền không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như đã thông tin mà dùng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả cho bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.