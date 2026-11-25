Ngày 25/11 Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đã xác minh, làm rõ và xử lý một trường hợp điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng làm việc với thanh niên vi phạm. (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một đoạn clip được đăng tải trên Facebook, ghi lại hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy.

Tiến hành xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 xác định, khoảng 21h ngày 13/11/2026, L.K.H (sinh năm 2006, trú tại tổ 7, khu 2, phường Bãi Cháy) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 70G1-92730, thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng trên đường Kỳ Quan.

Đáng chú ý, người này còn quay lại clip hành vi vi phạm để đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan Công an, L.K.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý đối với các lỗi: Điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Với các hành vi vi phạm trên, L.K.H bị xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 13 triệu đồng. Đồng thời, phương tiện vi phạm bị tịch thu theo quy định.

Nam thanh niên điều khiển xe "lạng lách, đánh võng" trên đường đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy. (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên, về những hành vi điều khiển phương tiện gây mất an toàn giao thông.

Việc quay clip, đăng tải hành vi vi phạm lên mạng xã hội không làm giảm trách nhiệm pháp lý mà còn là căn cứ để lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.