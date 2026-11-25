Hiện trường vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa. Ảnh: HL

Như Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) đã thông tin, sáng 24-11, tại số nhà 110B - E4, tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ nổ gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm nhiều người thương vong.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định, số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn; nguyên nhân sơ bộ vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và oxy.

Vụ việc một lần nữa là bài học cảnh tỉnh đối với người dân phải cảnh giác nguy cơ cháy, nổ từ thói quen sử dụng gas hằng ngày.

Để bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ gas gây ra, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo đối với các chủ cửa hàng kinh doanh gas và người dân.

Đối với cửa hàng kinh doanh gas

Cần thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh LPG. Chỉ kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng; sắp xếp, bảo quản bình gas đúng quy định và hướng dẫn chuyên ngành, phân khu vực bảo quản, tồn chứa từng loại chai chứa đầy gas, đã sử dụng, bảo đảm thông thoáng, chống đổ và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Các cửa hàng cũng cần trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) theo quy định, niêm yết biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, nội quy, tiêu lệnh PCCC ở nơi dễ thấy, dễ đọc; chủ cửa hàng phải thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, tự kiểm tra về PCCC thường xuyên, định kỳ trong suốt quá trình hoạt động. Nhân viên cửa hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH; thường xuyên kiểm tra khu vực tồn chứa, thiết bị, phương tiện và điều kiện an toàn; tổ chức phổ biến, thực tập phương án xử lý sự cố theo quy định.

Hệ thống điện trong cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Thiết bị chiếu sáng và công tắc phải bảo đảm phòng nổ; không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép; không nạp vào chai không đủ điều kiện, không kiểm định; không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh LPG và quy định tại Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Nhà chức trách khuyến cáo chỉ mua, đổi bình gas của thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Không sử dụng bình không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sử dụng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Khi sử dụng, cần kiểm tra khu vực bếp, bật bếp theo hướng dẫn. Khi không sử dụng, khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn; không để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không dùng bếp gas để sưởi, hong khô đồ; không để vật dễ cháy sát bếp.

Đối với việc sử dụng gas tại hộ gia đình cần lưu ý thêm: Bình gas để cách xa bếp gas và các nguồn nhiệt, tia lửa điện (bếp lửa, công tắc, phích cắm điện) tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải đặt cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15 đến 20cm và xa các vật liệu dễ cháy nổ, tránh gió lùa trực tiếp để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Sử dụng bếp gas tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, bếp ăn tập thể

Cơ quan Công an khuyến cáo kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành; kiểm tra khi kết thúc ca và khóa van tổng khi ngừng hoạt động; bố trí bình gas, khu vực chứa gas và đường ống đúng quy định, thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện; trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động, đặt nơi dễ thấy, dễ lấy; hướng dẫn nhân viên cách báo động, khóa van an toàn, sơ tán và xử lý tình huống ban đầu; duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ khí gas, người dân cần bình tĩnh cảnh báo mọi người; nhanh chóng sử dụng khăn vải ướt, bịt mũi miệng, di chuyển ra khu vực để bình gas, vặn van khóa cổ bình gas lại để khí gas không tiếp tục rò rỉ ra; mở các cửa sổ, cửa chính để khí gas bay ra ngoài.

Không bật/tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hay thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas; di chuyển ra khu vực an toàn (sân, ngõ) gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, liên hệ đơn vị cung cấp gas/đơn vị kỹ thuật để kiểm tra, xử lý. Đồng thời nhanh chóng đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi thoáng khí, cách xa vị trí rò rỉ; cảnh báo, ngăn người không có nhiệm vụ đi vào. Không quay lại cho đến khi được xác định an toàn.