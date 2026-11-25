Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ nước ngoài vào Việt Nam, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 31.000 viên đạn tạo áp.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây có dấu hiệu vận chuyển trái phép số lượng lớn vật liệu nổ từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, vào 14h56 ngày 10/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tổ công tác tiến hành kiểm tra Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Dung cất giấu 5 gói nilon chứa 4.919 viên kim loại hình trụ, màu vàng đồng, dạng viên đạn. Đối tượng Dung khai nhận đây là đạn tạo áp.

Cùng thời điểm, tại Phú Thọ và Lào Cai, lực lượng đánh án lần lượt bắt giữ 10 đối tượng liên quan, gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng; thu giữ thêm 26.332 viên đạn.

Theo kết quả giám định, toàn bộ 31.251 viên thu giữ là đạn tạo áp, mỗi viên chứa 0,2402 gam vật liệu nổ.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Biên phòng xác định Lê Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng cầm đầu đường dây. Tùng liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) thuê vận chuyển đạn tạo áp. Do từng sinh sống tại Lào Cai và thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, Hùng liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang để tổ chức đưa số hàng trên về Việt Nam.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Sau khi nhập cảnh, các đối tượng mang đạn đến nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm (SN 1992) tại phường Lào Cai để cất giấu. Tại đây, Trang và Hà bố trí thùng carton để các đối tượng lần lượt lấy đạn giấu trong người ra. Khi nhận đủ hàng, Trang đóng gói, bọc kín chống ẩm rồi gửi xe khách về cho Tùng. Các đối tượng vận chuyển được trả công 200.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động của đường dây được điều hành qua mạng xã hội, sử dụng tiếng lóng và mật hiệu để trao đổi. Các đối tượng cầm đầu tuyển người vận chuyển chủ yếu là nữ giới, đồng thời hướng dẫn chuẩn bị quần tất, băng dính để giấu đạn vào cơ thể nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/11/2026, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” xảy ra ngày 10/11/2026 tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.