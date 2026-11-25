Diễn biến sự việc nhóm người theo đạo Tin Lành đi tuyên truyền và cầu phước bị đưa về trụ sở xã Nội Thắng, Hải Phòng làm rõ.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng ngày 25/11 phát đi thông tin chính thức về vụ việc xảy ra tại sân bóng thôn Nội Thắng chiều ngày 24/11 nhau sau:

Khoảng 16 giờ ngày 24/11, một nhóm khoảng 14 người (gồm 5 nam và 9 nữ bao gồm cả lái xe) đi ô tô 16 chỗ dừng lại tại khu vực thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận.

Sau khi dừng xe, 3 người phụ nữ trong nhóm đi đến sân bóng trò chuyện với một nhóm cháu nhỏ đang chơi tại đây. 3 người này còn hướng dẫn các cháu nắm tay nhau thành vòng tròn, hát, ghi hình và nói sẽ cho tiền, quà. Sau đó 1 người phụ nữ trong nhóm dẫn 2 cháu nhỏ về phía xe ô tô để lấy tiền cho cả nhóm.

Sự việc trên khiến các cháu nhỏ sợ hãi người lạ, vội vàng đi gọi, báo cho người dân dẫn đến hiểu lầm là hành động lừa đảo, bắt cóc trẻ em, tập trung đông người, giữ nhóm người trên và đưa về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Giang Biên cũ để Công an xã đến giải quyết.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, sau nhận được tin báo Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo, Công an xã và các cơ quan chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự và đưa những người có liên quan về trụ sở Công an xã để làm rõ.

Công an xã cũng phối hợp với các phòng chức năng của Công an thành phố, Ban Tôn giáo và Dân tộc (Sở Nội vụ) làm rõ mục đích của nhóm người trên.

Kết quả xác minh cho thấy, việc di chuyển của 13 người trên thuộc hoạt động của một số hội nhóm Tin Lành có đăng ký hoạt động, phối hợp đi cầu nguyện tuần hành tại xã Vĩnh Bảo.

Khi dừng chân tại khu vực xã Vĩnh Thuận thì tiếp cận các cháu nhỏ trên để tuyên truyền về Hội thánh. Vụ việc trên hoàn toàn không phải là vụ việc "bắt cóc" như trên các trang mạng và một số cá nhân chia sẻ.

Vụ việc không có thương tích về người và thiệt hại về tài sản. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết theo quy định của pháp luật; tuyên truyền vận động người dân, ổn định tâm lý gia đình các cháu nhỏ về thông tin sự việc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và vi phạm pháp luật. Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.