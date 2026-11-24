Chương trình do UBND TPHCM tổ chức, Sở VH-TT TPHCM và Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện, kết nối 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Hội tụ sắc màu di sản

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu 4 mặt lần đầu tiên xuất hiện tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, giúp khán giả có thể theo dõi các tiết mục từ mọi hướng. Với thời lượng 90 phút, dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Trần Vi Mỹ, chương trình gồm 3 phần, tái hiện sinh động dòng chảy di sản văn hóa dân tộc gắn với nhịp sống năng động của TPHCM.

Đông đảo người dân đến đường đi bộ Nguyễn Huệ thưởng thức chương trình nghệ thuật. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở phần 1, tại điểm cầu phường Sài Gòn, khán giả được thưởng thức các tiết mục tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền từ Bắc vào Nam.

Sau ca khúc mở màn Hát từ nguồn cội, khán giả đến với âm hưởng núi rừng Tây Bắc qua tiết mục Khèn sáo gọi vòng xòe; hát văn Cô đôi thượng ngàn do NSND Tuyết Mai và Ban nhạc Dân tộc Chầu Văn biểu diễn; câu ví, giặm Giận mà thương qua giọng hát Thùy Trinh; nhã nhạc cung đình Huế với tiết mục Đêm hoa đăng do ca sĩ Quang Linh trình diễn; âm vang núi rừng Tây Nguyên qua Thanh âm đại ngàn và giai điệu da diết của Dạ cổ hoài lang qua giọng ca NNƯT Ngọc Đặng.

NSND Tuyết Mai và Ban nhạc Dân tộc Chầu Văn biểu diễn tiết mục hát văn “Cô đôi thượng ngàn”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Màn trình diễn “Thanh âm đại ngàn”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phần 2 là lời tri ân mảnh đất phương Nam nghĩa tình, gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Qua kết nối truyền hình với hai điểm cầu phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, khán giả được thưởng thức các tác phẩm: Miền Nam nhớ mãi ơn Người (Hà Vân); Bài ca đất phương Nam (NSND Trọng Phúc); Bình Dương một khúc tình quê (NSND Hữu Quốc, NSƯT Vân Khánh); Lý chèo đưa cá Ông (Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa, Hà Vân).

Nét đẹp nghĩa tình, hào sảng của TPHCM tiếp tục được khắc họa qua ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Lân Nhã) và Tự hào Thành phố mang tên Bác do nhóm 135 và nhóm Nhật Nguyệt biểu diễn.

Ca sĩ Quốc Đại và Cao Công Nghĩa song ca “Hát từ nguồn cội”, mở đầu chương trình nghệ thuật

Ca sĩ Quang Linh trình diễn tiết mục “Đêm hoa đăng”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở phần 3, tại điểm cầu phường Sài Gòn, sức sống đương đại của văn hóa Việt được thể hiện qua sự giao thoa giữa âm hưởng truyền thống và nhạc trẻ với các tiết mục: Thương ca tiếng Việt (Kyo York, Đoan Trang, NSND Hữu Quốc); Về nghe mẹ ru (NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng); Người con đất Việt (Phương Thanh)… Chương trình khép lại với hợp xướng Kỷ nguyên hòa ca do NSƯT Khánh Ngọc và nhóm MTV trình diễn.

NSND Trọng Phúc biểu diễn “Bài ca đất phương Nam”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thùy Trinh, Cao Công Nghĩa và Hà Vân trình diễn tiết mục “Lý chèo đưa cá Ông”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chương trình nghệ thuật “Tự hào bản sắc Việt” là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa, di sản dân tộc, gửi gắm thông điệp về sức mạnh nội sinh của văn hóa. Sự kết nối giữa các vùng miền, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực để TPHCM cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Ngay sau chương trình, tại cả 3 điểm cầu đồng loạt diễn ra màn bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Rực rỡ pháo hoa mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngay sau chương trình nghệ thuật “Tự hào bản sắc Việt”, từ 21 giờ đến 21 giờ 15, TPHCM đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.

Cụ thể, tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), màn trình diễn gồm 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả pháo hoa tầm thấp, 60 giàn pháo hoa tầm thấp G25 và 30 giàn pháo hoa tầm thấp DBG.

Tại Công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mỗi điểm có 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa tầm thấp G25.

Hoạt động bắn pháo hoa góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân thành phố.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Anh Nguyễn Viết Long (35 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) hào hứng bày tỏ, chương trình nghệ thuật “Tự hào bản sắc Việt” và màn trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TPHCM năm 2026 không chỉ mang đến cho người dân những phút giây thưởng thức nghệ thuật mà còn khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, ý thức gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè muôn phương.

Hòa cùng dòng người tham dự các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, chị Lê Thị Minh Anh (42 tuổi, ngụ phường An Khánh, TPHCM) đặc biệt ấn tượng với những làn điệu dân ca mộc mạc, thanh âm của các nhạc cụ truyền thống và những màn múa đậm bản sắc dân tộc.

“Là một người dân thành phố, chứng kiến sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và nhịp thở trẻ trung của đô thị, tôi càng thêm trân quý những giá trị văn hóa mà các thế hệ cha ông đã dày công gìn giữ, lan tỏa”, chị Minh Anh chia sẻ.

Đông đảo người dân thưởng thức màn trình diễn pháo hoa. Ảnh: HOÀNG TRIỀU