Siết chặt an toàn thực phẩm

Lấy mẫu test nhanh tại cơ sở bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kiểm soát từ gốc

Là đơn vị liên kết sản xuất, thu mua và tiêu thụ nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản núi rừng Tây Bắc, Hợp tác xã (HTX) Quà Điện Biên, phường Điện Biên Phủ xác định chất lượng và an toàn thực phẩm là yếu tố quyết định uy tín, khả năng duy trì thị trường. Danh mục sản phẩm của HTX khá đa dạng, từ thịt trâu, thịt lợn gác bếp, lạp xưởng, gạo Tám thơm, Séng cù, chè Shan tuyết Tủa Chùa đến miến dong, chẩm chéo, mật ong rừng và ngô tím hữu cơ.

Với nhiều mặt hàng có nguồn gốc từ sản xuất nông nghiệp và chế biến truyền thống, việc kiểm soát chất lượng được HTX thực hiện ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Đơn vị liên kết với các hộ gia đình, ký hợp đồng thu mua, bao tiêu nông sản. Cách làm này giúp người dân ổn định đầu ra, đồng thời tạo điều kiện để HTX kiểm soát nguồn cung, theo dõi quá trình canh tác, thu hái và lựa chọn nguyên liệu phục vụ chế biến.

Đối với các sản phẩm đặc trưng như thịt gác bếp, lạp xưởng, chẩm chéo, HTX chú trọng giữ phương pháp chế biến truyền thống, sử dụng nguyên liệu tươi và bảo đảm vệ sinh trong quá trình sản xuất. Quan điểm của đơn vị là duy trì chất lượng ổn định, không đánh đổi an toàn thực phẩm để giảm giá thành.

Cùng với kiểm soát nguyên liệu và quy trình chế biến, HTX từng bước minh bạch thông tin hàng hóa. Một số sản phẩm chủ lực, trong đó có chẩm chéo giã tay và các đặc sản đạt chứng nhận OCOP, đã được đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh. Nhờ đó, người tiêu dùng có thêm thông tin về đơn vị cung cấp, xuất xứ sản phẩm trước khi lựa chọn.

Bà Lê Thị Dung, HTX Quà Điện Biên, phường Điện Biên Phủ cho biết: “Việc duy trì chất lượng ổn định, minh bạch nguồn gốc và tuân thủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm là điều kiện quan trọng để HTX giữ niềm tin của khách hàng. Đơn vị tiếp tục hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP từ 3 lên 4 sao, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ trong tỉnh và trên cả nước. Qua đó, góp phần phát huy giá trị nông sản địa phương, khuyến khích người dân duy trì sản xuất theo hướng an toàn, bền vững”.

Chủ động kiểm soát chất lượng từ đầu vào giúp các cơ sở hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, để những quy định được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, cần có sự giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa trực tiếp phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 2.250 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Trong 9 tháng năm nay, các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tuyến tỉnh, xã, phường đã kiểm tra 1.934 cơ sở. Trong số này, 1.926 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 99,6%; 8 cơ sở không đạt yêu cầu, chiếm 0,4%.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 8 cơ sở với tổng số tiền hơn 11,7 triệu đồng; yêu cầu tiêu hủy sản phẩm của 4 cơ sở, gồm 15 loại thực phẩm. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và việc chấp hành quy định về trang phục bảo hộ lao động của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm.

Bên cạnh kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh, các đoàn chức năng còn thực hiện xét nghiệm nhanh để phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Trong 9 tháng, tổng số 1.528 test nhanh đối với thực phẩm, trang thiết bị và dụng cụ tại các cơ sở kinh doanh đều đạt yêu cầu. Đối với công tác xác minh nguy cơ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã lấy 4 mẫu thức ăn gửi kiểm nghiệm tại phòng xét nghiệm chuyên môn; cả 4 mẫu đều đạt yêu cầu.

Kết quả kiểm tra, giám sát là cơ sở để ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý. Tuy nhiên, việc các mẫu xét nghiệm được kiểm tra đều đạt yêu cầu không đồng nghĩa mọi nguy cơ đã được loại trừ. An toàn thực phẩm vẫn phụ thuộc vào việc tuân thủ quy trình ở từng khâu, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản đến vận chuyển và tiêu thụ.

Thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, cộng đồng, nhất là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Công tác tập huấn về an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học sẽ được chú trọng; đồng thời tăng cường giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến xã, phường.

An toàn thực phẩm bắt đầu từ trách nhiệm của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh và được củng cố bằng hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan chức năng. Khi nguyên liệu được kiểm soát, quy trình chế biến được tuân thủ, nguồn gốc hàng hóa minh bạch và vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, người tiêu dùng sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao giá trị nông sản Điện Biên.