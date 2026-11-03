FIFA bị yêu cầu làm rõ kế hoạch kiếm 20 tỷ USD từ World Cup

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ cho phép các thành viên Hội đồng tiếp cận một số tài liệu quan trọng liên quan đến kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE) trị giá 20 tỷ USD đã bị hủy bỏ trước đó.

Theo Reuters ngày 2/11, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã gửi thư mời các thành viên Hội đồng đăng ký nhu cầu xem tài liệu. Việc kiểm tra sẽ diễn ra tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, theo những điều kiện bảo mật nhất định. Quyền tiếp cận hiện chỉ dành cho các thành viên Hội đồng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới FIFA trong buổi họp báoGiải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026. Kế hoạch kiếm 20 tỷ USD từ World Cup của FIFA gây tranh cãi. Ảnh: REUTERS/Henry Romero

FFE đề xuất thành lập một công ty chuyên quản lý các hoạt động thương mại của những giải đấu do FIFA tổ chức, trong đó có World Cup. Theo kế hoạch ban đầu, công ty này có thể được định giá khoảng 20 tỷ USD và bán một phần cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân.

Nói cách khác, FIFA dự định đưa một phần hoạt động kinh doanh gắn với các giải đấu của mình vào mô hình có sự tham gia của vốn tư nhân, thay vì tự quản lý toàn bộ như trước. Tuy nhiên, đề xuất nhanh chóng vấp phải phản ứng từ nhiều tổ chức bóng đá, đặc biệt là Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), do những lo ngại về tính minh bạch và cách FIFA đưa ra quyết định.

Sau làn sóng phản đối, FIFA đã từ bỏ kế hoạch chỉ vài ngày sau khi công khai đề xuất. Vụ việc cũng làm dấy lên yêu cầu cải tổ cách thức quản lý và ra quyết định của tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới.

Việc FIFA mở quyền tiếp cận hồ sơ diễn ra trong bối cảnh UEFA đang yêu cầu tổ chức này giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động điều hành của Chủ tịch Gianni Infantino. Trước đó, UEFA đã gửi thư yêu cầu FIFA làm rõ hơn 100 vấn đề, trong đó có kế hoạch FFE và giải thưởng Hòa bình FIFA.

UEFA đặt hạn chót trả lời vào ngày 2/11. Tuy nhiên, FIFA cho rằng khoảng thời gian hai tuần là không đủ để xử lý toàn bộ câu hỏi, đồng thời viện dẫn khối lượng công việc chuẩn bị cho các sự kiện bóng đá sắp tới và những ràng buộc pháp lý đang diễn ra tại Mỹ.

Theo Reuters, FIFA cho biết sẽ phản hồi các câu hỏi của thành viên Hội đồng trong thời gian phù hợp. Dù vậy, việc xem hồ sơ FFE chỉ giới hạn ở nhóm thành viên này thay vì công khai rộng rãi.

Sự việc tiếp tục tạo sức ép lên FIFA trong vấn đề minh bạch và quản trị. Một số liên đoàn bóng đá châu Âu đã kêu gọi cải cách sâu rộng sau khi kế hoạch FFE đổ vỡ, đồng thời phản đối khả năng ông Infantino tiếp tục giữ chức chủ tịch.

Ông Infantino dự kiến tham gia cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3/2027. Thời hạn đăng ký ứng cử viên được ấn định vào ngày 18/11 tới.