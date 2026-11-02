Cô gái quê Đắk Lắk cao 1m72, đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 20, xuất thân gia đình nhà giáo

Mỹ nhân đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 20, sở hữu nhan sắc ngọt ngào

Hà Trúc Linh sinh năm 2004, quê Phú Yên trước đây, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 trong đêm chung kết diễn ra tại TP Huế vào tháng 6/2025.

Thời điểm nhận vương miện, Hà Trúc Linh mới 20 tuổi. Cô vượt qua nhiều ứng viên để giành danh hiệu cao nhất và nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Người đẹp được Hoa hậu tiền nhiệm Huỳnh Thị Thanh Thủy trao lại vương miện trong khoảnh khắc đăng quang.

Hà Trúc Linh sở hữu chiều cao khoảng 1,72 m, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt hài hòa. Nàng hậu gây thiện cảm với đôi mắt sáng, nụ cười tươi và phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, cô thường lựa chọn trang phục thanh lịch, phù hợp với hình ảnh một hoa hậu trẻ.

Ít ai biết rằng trước khi giành vương miện, Hà Trúc Linh từng có giai đoạn thiếu tự tin về ngoại hình. Tuy nhiên, nhờ quá trình học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, cô dần trở nên mạnh dạn hơn.

Chiến thắng tại Hoa hậu Việt Nam 2024 đánh dấu bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc sống của người đẹp sinh năm 2004. Từ một nữ sinh đại học, cô trở thành gương mặt được nhiều khán giả quan tâm, có thêm cơ hội tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Sinh ra trong gia đình nhà giáo, từng là Hoa khôi trường đại học

Bên cạnh nhan sắc, Hà Trúc Linh còn gây chú ý bởi quá trình học tập và sự năng động trong các hoạt động sinh viên. Cô theo học ngành Marketing tại Trường Đại học Tài chính – Marketing ở TP.HCM.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Trúc Linh từng giành danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tài chính – Marketing năm 2023. Thành tích này là một trong những dấu mốc giúp cô có thêm sự tự tin và kinh nghiệm khi tham gia các sân chơi nhan sắc lớn hơn.

Trong thời gian đi học, người đẹp tích cực tham gia hoạt động Đoàn – Hội, văn nghệ và các chương trình dành cho sinh viên. Cô từng nhiều năm được tuyên dương là Đoàn viên xuất sắc, cho thấy sự năng động bên cạnh việc theo đuổi chương trình học.

Đáng chú ý, Hà Trúc Linh sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm nghề giáo. Lớn lên trong môi trường đề cao việc học, cô được rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự tự lập từ sớm.

Dù bước chân vào lĩnh vực sắc đẹp, Trúc Linh vẫn dành sự quan tâm cho việc học và định hướng phát triển bản thân. Cô không muốn chỉ được nhớ đến bởi danh hiệu Hoa hậu mà còn mong muốn hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và tích lũy thêm những trải nghiệm có ích.

Nàng hậu từng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam của mình chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn hơn so với nhiều người tiền nhiệm. Tuy nhiên, cô cho rằng giá trị của nhiệm kỳ không chỉ nằm ở thời gian giữ vương miện mà còn ở những việc làm và trải nghiệm trong suốt hành trình.

Ở tuổi 22, Hà Trúc Linh tiếp tục xây dựng hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, có học vấn và tích cực tham gia hoạt động xã hội. Với nhan sắc ngọt ngào cùng nền tảng học tập và hoạt động ngoại khóa, người đẹp được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều dấu ấn trong tương lai.