Hà Nội mở rộng kết nối đường thủy, hợp tác kinh tế ven biển

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 30/10 triển khai thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 34 CTr/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Kế hoạch được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030, tập trung phát triển hạ tầng giao thông, logistics, thương mại, du lịch và hợp tác liên vùng, phát huy vai trò kết nối của Hà Nội với các tỉnh, thành phố ven biển.

Phối cảnh Cảng thủy nội địa Giang Biên (phường Việt Hưng, Hà Nội). Ảnh: VGP

Ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng đường thủy

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là ưu tiên đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối khu công nghiệp, cảng và bến thủy nội địa theo quy hoạch.

Trong đó, mạng lưới đường thủy nội địa gồm 5 cụm cảng hàng hóa (24 cảng trên lưu vực các sông Hồng, sông Đáy, sông Công và sông Đuống) và một cụm cảng hành khách Hà Nội trên các tuyến sông này.

Thành phố cũng định hướng nâng cấp, cải tạo, phát triển một số cảng đầu mối phục vụ logistics đường thủy, gồm cảng container Phù Đổng, cảng Giang Biên ở phía Đông; cảng Hồng Hà, Sơn Tây, Ba Vì ở phía Tây; cảng Hồng Vân, Vạn Điểm - Phú Xuyên ở phía Nam và cảng Đa Phúc ở phía Bắc.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tăng cường kết nối hệ thống logistics với các cảng biển tại Hải Phòng, Quảng Ninh thông qua những tuyến vận tải thủy trên sông Hồng, tạo hành lang vận chuyển hàng hóa đến các cảng biển lớn như Lạch Huyện, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Việc đầu tư, nâng cấp giao thông kết nối khu công nghiệp, cảng, bến thủy nội địa và cải tạo các cảng đầu mối được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030, do Sở Xây dựng chủ trì.

Hà Nội cũng định hướng hình thành hành lang kinh tế liên vùng Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, kết nối từ hệ thống cảng cạn nội địa (ICD) đến các cửa biển quốc tế. Nhiệm vụ này được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục mở rộng đến năm 2045.

Thu hút đầu tư kho bãi, mở rộng thị trường tiêu thụ

Về thương mại, Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân đầu tư hệ thống phân phối, trung tâm logistics, kho lạnh, cơ sở bảo quản, chế biến thủy sản, hải sản phục vụ thị trường Thủ đô và các địa phương. Thành phố cũng định hướng bố trí kho bãi, điểm tập kết nông, lâm sản gần các nút giao thông quan trọng để giảm thời gian, chi phí vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất khẩu.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ phối hợp với các ngành, hiệp hội và doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương ven biển; đồng thời hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của Thủ đô vào hệ thống phân phối hiện đại tại các tỉnh, thành phố có biển.

Theo các chỉ tiêu kèm kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố qua hệ thống logistics và cảng biển quốc gia tăng bình quân khoảng 12%.

Thành phố cũng hướng đến hoàn thiện quy hoạch, thu hút đầu tư trung tâm logistics cấp vùng hoặc trung tâm phân phối hàng hóa, nâng cao năng lực kho bãi và vận tải đa phương thức; phấn đấu giảm chi phí logistics thông qua chuyển đổi số, cải thiện hạ tầng và kết nối vận tải.

Một góc bến số 3 và 4 Lạch Huyện - Cảng Hải Phòng. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN.

Về công nghệ, kế hoạch khuyến khích đầu tư các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm từ biển; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn trong quản trị chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Hà Nội cũng sẽ phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực phục vụ các ngành liên quan đến kinh tế biển.

Trong lĩnh vực du lịch, thành phố định hướng xây dựng các chương trình liên kết Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hà Nội - Thanh Hóa - Nghệ An và các tuyến kết nối với khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Bắc Bộ. Các sản phẩm du lịch liên vùng sẽ được quảng bá qua nền tảng số, mạng xã hội và những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

Về môi trường, Hà Nội sẽ kiểm soát các nguồn thải, bảo vệ chất lượng nước sông; quản lý hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi nhằm hạn chế sạt lở và ảnh hưởng đến dòng chảy. Thành phố cũng phối hợp với các địa phương ven biển trong nghiên cứu, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu.

Trần Trọng