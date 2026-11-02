Đập Trị An ngừng xả tràn, người dân náo nức đi săn cá khủng

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, khoảng 12h ngày 2/11, Công ty Thủy điện Trị An chính thức ngừng xả nước qua đập tràn hồ Trị An (Đồng Nai). Ngay sau khi cửa xả cuối cùng đóng lại, mực nước ở khu vực chân đập dần rút, hàng nghìn người dân nhanh chóng xuống nước, tìm kiếm những vị trí có nhiều cá.

Người mang lưới, người chuẩn bị chài, áo phao; nhiều người sử dụng thuyền hơi, lốp ô tô để tiếp cận những khu vực thuận lợi cho việc đánh bắt. Từng nhóm liên tục di chuyển theo dòng nước, tung lưới, kéo chài. Tiếng gọi nhau, tiếng nước động cùng những tràng hò reo khi bắt được cá lớn khiến khu vực chân đập trở nên náo nhiệt.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều người từ các khu vực lân cận cũng tranh thủ đến đây từ sớm, chờ thời điểm đóng tràn. Với nhiều người, đây là dịp trải nghiệm, giao lưu và tận hưởng không khí đặc biệt. Mỗi khi có người kéo được cá lớn lên bờ, từng tốp người lại tập trung đến xem, chúc mừng và xin chụp ảnh kỷ niệm. Những con cá nặng hàng chục kilogam trở thành tâm điểm chú ý, khiến không khí săn cá càng thêm sôi động.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khi hồ Trị An ngừng xả tràn, cá từ lòng hồ và khu vực thượng nguồn di chuyển, tập trung nhiều ở chân đập. Đây là cơ hội thuận lợi để đánh bắt các loại cá tự nhiên như: Cá tra, cá lăng, cá mè, cá trắm… Người dân cho biết, cá xuất hiện tại khu vực này chủ yếu là cá tự nhiên từ sông Đồng Nai di chuyển lên. Vì vậy, cá đánh bắt được thường có thịt săn chắc, thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng.

Hoạt động săn cá dưới chân đập Trị An thường diễn ra khoảng 1-2 lần mỗi năm, tùy thuộc vào tình hình vận hành hồ chứa. Vì vậy, mỗi lần hồ ngừng xả tràn đều thu hút đông đảo người dân, tạo nên nét sinh hoạt đặc biệt của cư dân khu vực quanh hồ. Cá đánh bắt tự nhiên thường bán được giá cao hơn cá nuôi. Người bắt được cá lớn có thể kiếm tiền triệu trong đợt này.

Anh Kiên (ngụ phường Trị An, TP Đồng Nai) cho biết, đây là đợt đóng đập tràn đầu tiên trong năm 2026. Tuy nhiên, do đợt xả nước lần này kéo dài nên lượng cá người dân bắt được không nhiều như những năm trước. “Đợt này tôi bắt được gần 10kg cá, nhưng chủ yếu là cá nhỏ, chưa có cá khủng. Năm nay cá ít, tôi có một con cá mè bán được 400.000 đồng, còn mấy anh em khác bắt được vài con nặng khoảng 10-20kg, chứ không nhiều như mọi năm”, anh Kiên chia sẻ.

Anh Hùng Duy, ngụ phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, cho biết mỗi năm, khi nghe tin hồ Trị An đóng đập tràn, anh đều tranh thủ xuống chân đập để săn cá. “Mọi năm, có khi tôi bắt được vài ký cá lăng, cá mè, đem về nấu lẩu hay nướng là hết ý. Dù không phải lúc nào cũng trúng lớn, nhưng vui lắm, coi như lộc trời”, anh Duy chia sẻ.

Nhờ những mẻ cá "lộc trời", nhiều người có thêm trải nghiệm thú vị, đồng thời kiếm thêm thu nhập từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Video: Đông đảo người dân săn bắt cá dưới chân đập Trị An

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 7h ngày 2/11, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,2m, hạ lưu 4,1m; lưu lượng nước về hồ 610m³/s, qua đập tràn 146m³/s và qua tuabin 754m³/s. Căn cứ tình hình thủy văn, công ty quyết định ngừng xả tràn từ 12h cùng ngày. Sau khi đóng tràn, nước xuống hạ du chủ yếu qua các tổ máy phát điện, với lưu lượng dự kiến 460-800m³/s, tùy phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO). Thủy điện Trị An có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW, là công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam. Hồ có diện tích mặt nước hơn 323km², giữ vai trò quan trọng trong phát điện, điều tiết lũ, cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đẩy mặn cho vùng hạ du sông Đồng Nai. Trước đó, ngày 23/9, công trình lần đầu xả tràn trong năm 2026 nhằm điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và nguồn nước khu vực hạ du.