Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 3/11

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD biến động cùng chiều với giá dầu vào sáng thứ Ba do hy vọng về một bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran, trong khi đồng AUD ổn định trước quyết định về lãi suất của Ngân hàng trung ương Úc (RBA).

Giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm mạnh hơn 7% vào thứ Hai, mức giảm mạnh nhất một ngày trong vòng nhiều tháng qua, sau khi Tehran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng giữa hai nước vẫn đang tiếp diễn.

Giá năng lượng giảm đã giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát và kéo theo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài giảm xuống.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,9145%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng không thay đổi, ở mức 5,2868%. Cả hai đều đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng ở phiên giao dịch trước đó.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị đồng đô la so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 101,76, giảm nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong một tháng vào thứ Hai.

Trong khi đó, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán do trí tuệ nhân tạo gây ra vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, làm suy yếu tâm lý rủi ro và hỗ trợ phần nào cho đồng USD. Căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cũng đang hiện hữu, góp phần hỗ trợ đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

"Tâm lý lạc quan về dầu mỏ đang gia tăng, nhưng niềm tin vào các lĩnh vực khác vẫn còn yếu. Giá năng lượng rẻ hơn đang định hình lại động lực tỷ giá hối đoái, trong khi những lo ngại về trí tuệ nhân tạo và rủi ro từ cuộc bầu cử Mỹ củng cố quan điểm của chúng tôi rằng đồng USD vẫn được hỗ trợ", Sim Moh Siong, chiến lược gia ngoại hối tại OCBC, nhận định trong một báo cáo.

Tỷ giá euro tăng nhẹ lên mức 1,1185 USD do bạc xanh suy yếu. Yên Nhật giữ nguyên ở mức 157,915 JPY/USD trong ngày nghỉ lễ địa phương.

Nhiều ngân hàng trung ương dự kiến sẽ đưa ra các tuyên bố chính sách trong tuần này, bao gồm cả các ngân hàng trung ương của Anh, Úc, Na Uy và Thụy Điển.

RBA dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,85% vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008. Động thái này sẽ đưa tổng mức thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay qua năm lần tăng lãi suất lên 125 điểm cơ bản.

Đô la Úc ít thay đổi ở mức 0,7002. Đô la New Zealandgiữ nguyên ở mức 0,5617 USD. Bảng Anh mạnh lên 0,05%, đạt mức 1,3414 USD sau khi dữ liệu PMI cho thấy các nhà sản xuất Anh đã bắt đầu quý cuối cùng của năm 2026 với mức tăng trưởng sản lượng mạnh nhất trong hơn hai năm.

Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự đoán ngân hàng trung ương Anh (BOE) sẽ tăng lãi suất cơ bản lên 4,0% từ mức 3,75%, đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2023, thời điểm lạm phát vẫn cao hơn gấp ba lần mục tiêu 2%

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại thị trường châu Á, vàng tăng giá nhẹ lên 3.960 USD/oz sau khi tăng hơn 2% vào phiên trước đó do dầu giảm giá mạnh làm giảm bớt lo ngại về lạm phát. Hiện tại các nhà đầu tư đang tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dự kiến kết quả được công bố vào cuối ngày hôm nay, để có thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tài khóa và tâm lý thị trường nói chung. Cùng với đà tăng của giá vàng, giá các kim loại quý khác như bạc và bạch kim cũng ghi nhận các mức tăng lần lượt là 0,3% và 0,2%.