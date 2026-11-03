Sáng 3/11, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp đồng loạt tăng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 135,7–139,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi giá vàng tăng mạnh, giá bạc lại được điều chỉnh giảm. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,574 - 1,623 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,16% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng tăng mạnh nhưng xu hướng vẫn còn bấp bênh.

Trên thị trường thế giới, giá vàng được niêm yết trên Kitco ở mức 3.945 USD/ounce, tăng 71 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Trước đó, thứ Sáu ngày 30/10, giá vàng giao ngay lao dốc 3,5% xuống 3.880,97 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Bạc thậm chí còn tệ hơn: giảm 6,5% xuống 49 USD/ounce, lần đầu tiên rơi dưới ngưỡng 50 USD trong 11 tháng.

Tính chung tháng 10, giá vàng mất khoảng 6%, ghi nhận tháng 10 tồi tệ nhất kể từ năm 2008.

Mức giảm của vàng được duy trì trong 2 ngày cuối tuần, sau đó đã đảo chiều tăng khoảng 30 USD/ounce trong phiên thứ 2, ngày 2/11.

Giá vàng tăng mạnh trở lại khi dầu thô giảm mạnh hơn 4%, giúp thị trường bớt lo ngại về lạm phát. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh.

Đối với vàng, giá dầu thô thấp hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc yếu hơn và đồng USD suy yếu đã khuyến khích hoạt động mua vào giá rẻ sau đợt thanh lý mạnh hồi tháng 10. Tuy nhiên, cuộc đối đầu vùng Vịnh chưa được giải quyết tiếp tục hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi lạm phát dai dẳng và khả năng Fed thắt chặt chính sách hơn nữa hạn chế tiềm năng tăng giá của kim loại này.

Giới đầu tư nhận định: trong những phiên tới, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dữ liệu kinh tế và tình hình đàm phán tại Trung Đông vẫn còn là ẩn số cho xu hướng của kim loại quý. Một tín hiệu giảm căng thẳng năng lượng có thể tạo điều kiện cho vàng giữ nhịp phục hồi, nhưng sự biến động của chứng khoán và nhu cầu thanh khoản vẫn là rủi ro. Vì vậy, chưa có cơ sở khẳng định đợt tăng đầu tuần đã mở ra xu hướng đi lên bền vững.

Về dài hạn, giá vàng có thể bước vào đợt điều chỉnh sâu và kéo dài sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Giá vàng có thể xuống khoảng 3.000 USD/ounce trong quý I năm tới. Sau đó, giá có thể đi ngang một thời gian trước khi phục hồi.

Nhà đầu tư đang nắm giữ vàng được khuyến cáo nên cân nhắc phòng ngừa rủi ro. Nếu hoạt động bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính, kim loại quý có thể tiếp tục giảm. Triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhưng xu hướng ngắn hạn có thể đi ngược kỳ vọng.