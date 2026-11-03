Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu 2026: Sức mua hàng hóa tăng cao

Diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 4/11/2026, Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 ghi nhận sức hút từ người tiêu dùng và du khách. Nhiều gian hàng có lượng khách mua sắm đông, sản phẩm tiêu thụ với số lượng lớn.

Sức mua tăng cao

Ngay từ ngày khai mạc, không khí mua sắm tại hội chợ diễn ra sôi động. Các gian hàng nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu và mua hàng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp ghi nhận lượng tiêu thụ sản phẩm khá tốt, cao điểm có đến hàng nghìn sản phẩm mỗi ngày.

Gian hàng Cần Thơ thu hút người tiêu dùng và khách tham quan.

Tại gian hàng Cần Thơ, bà Huỳnh Thị Kiều Tiên, Giám đốc Công ty Sản xuất thương mại Quang Đăng cho biết, nhiều sản phẩm chế biến từ nông sản như gạo ST25, sữa gạo tím than... hấp dẫn người tiêu dùng. “Sức mua của người dân và du khách tại tỉnh Lai Châu khá tốt. Khách hàng đến tham quan, mua sắm đông, ngày cao điểm, công ty tiêu thụ đến hàng nghìn sản phẩm. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường Lai Châu còn nhiều tiềm năng đối với các sản phẩm nông sản chất lượng”, bà Tiên chia sẻ.

Không chỉ các mặt hàng thực phẩm, sản phẩm trà cũng ghi nhận sức tiêu thụ đáng chú ý. Anh Tô Nguyên Huy, đại diện Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ trà cổ thụ Kim Bình -Trung Quốc, cho biết: “Với nhiều sản phẩm trà phong phú, hợp tác xã giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm trà xanh, trà đen, trà phổ nhĩ, hồng trà và bạch trà. Đặc biệt, chỉ trong 3 ngày, hàng chục sản phẩm trà tại gian hàng đã được tiêu thụ hết".

Gian hàng của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ trà cổ thụ Kim Bình -Trung Quốc hấp dẫn với nhiều loại trà.

Một số gian hàng khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Anh Nguyễn Tiến Tú, đại diện Công ty bánh sầu riêng Út Mơ (Đồng Tháp) cho biết: "Với nguyên liệu tươi, không chất bảo quản; các sản phẩm của công ty đã được người tiêu dùng và du khách đón nhận. Bình quân lượng tiêu thụ từ 300 - 500 hộp/ngày".

Sản phẩm bánh sầu riêng Út Mơ (Đồng Tháp) tiêu thụ từ 300-500 hộp/ngày cao điểm.

Đặc sản vùng miền hút khách, mở rộng cơ hội tiêu thụ

Bên cạnh các gian hàng đến từ nhiều tỉnh, thành phố, sản phẩm đặc trưng của Lai Châu cũng là điểm nhấn thu hút người tiêu dùng. Các mặt hàng như khoai sâm, miến dong, táo mèo, sâm tố nữ cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến được giới thiệu, quảng bá tại hội chợ.

Chị Vũ Thị Bích Hồng, chủ gian hàng Cô Ba Hồng (Lai Châu) cho biết: “Nông sản từ các vùng của Lai Châu khá phong phú, hấp dẫn. Người tiêu dùng và du khách yêu thích các sản phẩm đặc trưng của vùng cao, nhờ đó sức tiêu thụ tại gian hàng khá tốt".

Nông sản Lai Châu được người tiêu dùng lựa chọn tại hội chợ.

Tại hội chợ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng góp phần tạo nên sự đa dạng cho hoạt động mua sắm. Hộ kinh doanh trầm hương Đào Nguyên (Đà Nẵng) giới thiệu nhiều sản phẩm từ làng nghề như nhang trầm, dây chuyền, vòng và các mặt hàng thủ công khác. Thông qua sự kiện, đơn vị mong muốn quảng bá văn hóa làng nghề, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Ngoài ra, các sản phẩm túi xách từ cỏ bàng, khăn vằn Nam Bộ... từ những làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Sự phong phú về chủng loại, nguồn gốc và giá trị văn hóa đã tạo thêm sức hấp dẫn cho không gian hội chợ.

Các sản phẩm từ sâm Lai Châu của Công ty Cổ phần Sâm Pusilung được khách hàng đón nhận và tin dùng.

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết: "Hội chợ là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản chất lượng cao và những ngành hàng chủ lực có tiềm năng xuất khẩu. Qua đó, giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất tiếp cận trực tiếp với nhà phân phối, đối tác và khách hàng tiềm năng".

Theo ông Mẫn, trong bối cảnh yêu cầu thị trường ngày càng cao, việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng, cập nhật thông tin thị trường, đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tăng cường quản lý thị trường

Cùng với hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, công tác quản lý thị trường được chú trọng nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu tăng cường kiểm tra, giám sát trước và trong suốt thời gian diễn ra hội chợ; tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại và an toàn thực phẩm.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia đều ký cam kết không trưng bày, kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nhất là khi hội chợ quy tụ nhiều sản phẩm đến từ các địa phương và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với lực lượng y tế địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát trước và trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Lò Văn Chung: “Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Chi cục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại hội chợ nâng cao ý thức chấp hành, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại".

Với vai trò là cầu nối giao thương, Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, quảng bá sản phẩm địa phương và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh. Sức mua khả quan tại sự kiện không chỉ tạo động lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn khẳng định vai trò của xúc tiến thương mại trong kết nối cung cầu, phát triển thị trường và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tổ chức. Với quy mô 228 gian hàng, sự kiện thu hút các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước và doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh U Đôm Xay (Lào).