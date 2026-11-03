Chuẩn bị chu đáo Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026

Đây là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động của ngày hội được triển khai đúng tiến độ. Sở đã hoàn tất dự thảo phương án tổ chức, kịch bản chương trình và dự kiến thu hút khoảng 20 doanh nghiệp tham gia.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau báo cáo tiến độ chuẩn bị các hoạt động Ngày hội việc làm lần thứ II năm 2026.

Ngày hội nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động bền vững, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện kết nối cung - cầu lao động trực tiếp giữa doanh nghiệp với người lao động, học sinh, sinh viên và người có nhu cầu chuyển đổi việc làm, giúp tìm kiếm công việc phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng.

Bên cạnh đó, sự kiện còn hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển chọn nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với Trung tâm Dịch vụ việc làm. Qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Kiên Nhẫn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, thông tin về việc bố trí phân khu gian hàng tại không gian trưng bày Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Theo kế hoạch, ngày hội diễn ra từ ngày 21-23/11/2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, với các hoạt động chính như: tương tác, kết nối, trao đổi về ngành nghề đào tạo và việc làm; đăng ký, ký kết hợp đồng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, bố trí các gian hàng khoa học, phân chia thành từng khu vực rõ ràng theo nhóm ngành nghề và thị trường việc làm trong nước, ngoài nước, tạo thuận lợi cho người dân tìm kiếm thông tin.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Song song đó, ban tổ chức cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giới thiệu, quảng bá việc làm, giúp người lao động và doanh nghiệp kết nối nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, đối với lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Luân yêu cầu chương trình được tổ chức theo hướng nhẹ nhàng, tiết kiệm, nhưng vẫn tạo điểm nhấn ý nghĩa, gắn kết chặt chẽ với không gian chung của Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 kỳ vọng tạo không gian kết nối trực tiếp, giúp người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, nguyện vọng; đồng thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp./.