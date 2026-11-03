Hà Nội thí điểm khóa mã QR khẩn cấp với thịt có nguy cơ mất an toàn thực phẩm

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 426/KH-UBND về việc triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Trọng tâm của đợt thí điểm lần này hướng vào chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm, trong đó tập trung chủ yếu vào mặt hàng thịt lợn loại thực phẩm thiết yếu chiếm tỷ trọng tiêu thụ lớn trong bữa ăn hằng ngày của người dân Thủ đô.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại một bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố. (Ảnh Thu Minh)

Điểm mới mang tính đột phá trong kế hoạch là cơ chế thử nghiệm quy trình xử lý sự cố an toàn thực phẩm khẩn cấp và khoanh vùng tự động.

Cụ thể, trong quá trình vận hành, khi cơ quan quản lý chuyên ngành phát hiện lô hàng có dấu hiệu rủi ro hoặc phát sinh sự cố, hệ thống cho phép kích hoạt ngay lệnh “Tạm dừng lưu thông/Tạm khóa mã QR lô hàng”.

Tính năng này giúp các đơn vị chức năng lập tức khoanh vùng, ngăn chặn thực phẩm không an toàn tiếp tục phân phối tới tay người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ truy xuất ngược để thu hồi sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.

Theo kế hoạch, quy mô thí điểm sẽ được triển khai trên ít nhất 2 chuỗi liên kết hoàn chỉnh tại 3 đến 5 xã, phường có các mắt xích của chuỗi.

Cấu trúc thử nghiệm bao gồm 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 2 đơn vị phân phối hoặc sơ chế, hệ thống vận chuyển, cùng 20 điểm bán lẻ (trong đó có ít nhất 10 quầy kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ truyền thống) và 5 bếp ăn tập thể.

Toàn bộ hành trình từ nguồn cung đầu vào, giết mổ, vận chuyển, sơ chế đến điểm bán và bếp ăn đều được giám sát xuyên suốt.

Để phù hợp với điều kiện thực tế, mô hình thí điểm áp dụng cơ chế quản lý linh hoạt nhưng thực chất. Hệ thống chỉ ghi nhận thông tin định danh của cơ sở chăn nuôi và mã lô xuất bán hoặc đầu vào của khâu giết mổ, không yêu cầu ghi chép nhật ký chăn nuôi hằng ngày hay đồng bộ dữ liệu lịch sử. Đối với nguồn cung từ các tỉnh, thành ngoài Hà Nội, hệ thống căn cứ trên hồ sơ kiểm dịch và giấy tờ hợp lệ theo quy định để ghi nhận, không bắt buộc chờ liên thông dữ liệu liên tỉnh.

Bên cạnh đó, giải pháp kỹ thuật được thiết kế đơn giản, tối ưu hóa thao tác trên điện thoại thông minh và trình duyệt web. Các tiểu thương, hộ kinh doanh sau khi được tập huấn trực tiếp kể cả vào các ca giết mổ đêm hoặc rạng sáng, đều có thể dễ dàng thực hiện các thao tác nhận lô, tách lô và giao lô.

Về phía người tiêu dùng, tính năng tra cứu nguồn gốc sẽ được ưu tiên tích hợp trực tiếp trên Ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) và Cổng thông tin điện tử của thành phố, giúp người dân kiểm tra xuất xứ thực phẩm dễ dàng mà không cần tải thêm ứng dụng độc lập.

Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, thời gian vận hành thí điểm tối thiểu là 15 ngày, công tác tổng kết và đánh giá toàn diện dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 11/2026.

Kết quả thí điểm sẽ là căn cứ thực tiễn quan trọng để thành phố hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hạ tầng số trước khi nhân rộng quản lý đối với toàn bộ các nhóm thực phẩm khác trên địa bàn.