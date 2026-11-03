CPI 10 tháng năm 2026 tăng 4,57%, xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD

Sáng 3/11, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 10/2026, có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, trong đó nhóm giao thông tăng mạnh nhất, ở mức 2,66%, chủ yếu do giá xăng tăng 6,86%, dầu diesel tăng 0,75%, tác động làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm.

Các nhóm tăng giá còn lại gồm: thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,31%; giáo dục tăng 0,31%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,19%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,04%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 10 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Ở chiều ngược lại, 4 nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm giá. Trong đó, văn hóa, giải trí và du lịch giảm mạnh nhất, 0,87%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24%, góp phần làm CPI chung giảm 0,09 điểm phần trăm; thông tin và truyền thông giảm 0,18%; may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,06%.

Đáng chú ý, giá gạo giảm 0,92% do nguồn cung trong nước dồi dào, giá thịt lợn giảm 2,33% do nguồn cung tăng, sức tiêu thụ hạn chế và áp lực cạnh tranh từ thịt lợn nhập khẩu giá thấp.

Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm tác động lớn đến CPI gồm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,66%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,61%; giao thông tăng 6,98%, trong đó giá nhiên liệu tăng 13,09%.

Lạm phát cơ bản tháng 10 giảm 0,05% so với tháng trước và tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mười tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,57% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Trong tháng 10, chỉ số giá vàng trong nước giảm 2,85% so với tháng trước, song bình quân 10 tháng tăng 37,28% so với cùng kỳ. Chỉ số giá USD trong nước giảm 0,26% so với tháng trước, trong khi bình quân 10 tháng tăng 0,78%.

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5% Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2026 đạt hơn 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu du lịch lữ hành tăng 18,1%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 10/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 695,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 4.981,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 847 nghìn tỷ đồng, tăng 17%; du lịch lữ hành đạt 87,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%; dịch vụ khác đạt 703,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6%. Đáng chú ý, doanh thu du lịch lữ hành tại một số địa phương tăng mạnh như Lâm Đồng tăng 35%, Khánh Hòa tăng 30,4%, Huế tăng 28,8%, Quảng Ninh tăng 25,6%. Trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, Huế tăng 20,3%, Đà Nẵng tăng 20,2%, Quảng Ninh tăng 20%. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sức mua trong nước và hoạt động dịch vụ tiếp tục duy trì đà phục hồi, tăng trưởng tích cực.

Xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, cán cân thương mại đảo chiều

Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt 1.010,55 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cán cân thương mại đã chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 1.010,55 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%; nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Do tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận nhập siêu 12,07 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 19,49 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại xuất siêu 7,31 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam xuất siêu trong năm 2026.

Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục tập trung chủ yếu ở nhóm hàng công nghiệp chế biến với kim ngạch 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch. Có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 8 mặt hàng vượt 10 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, tư liệu sản xuất chiếm tới 94,1% tổng kim ngạch, tương đương 481,03 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 212,46 tỷ USD; nhập siêu từ thị trường này lên tới 134,94 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 159,4 tỷ USD. Xuất siêu sang thị trường này đạt 140,1 tỷ USD, tăng 26,2%.

Theo Cục Thống kê, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,76 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026.