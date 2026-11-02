Học sinh lớp 12 Vũ Hồng Ngọc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13, Trường Trung học phổ thông Marie Curie (Thành phố Hồ Chí Minh).

Vũ Hồng Ngọc và nỗ lực trên hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

Chiều 2/11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Marie Curie cho biết, trường vừa nhận được quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho học sinh Vũ Hồng Ngọc, học sinh lớp 12A13 ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao quốc tế.

Vũ Hồng Ngọc hiện là vận động viên Đội tuyển Aerobic quốc gia. Trong năm 2026, em đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng tại Giải vô địch Aerobic châu Á- Aerobic Gymnastics Asian Championships và 2 huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ Thể dục Aerobic quốc gia.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Vũ Hồng Ngọc là học sinh đầu tiên của trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân học sinh và là niềm hãnh diện của nhà trường và tập thể giáo viên, học sinh. "Nhà trường rất tự hào về học sinh Vũ Hồng Ngọc, bởi em đã mang vinh quang về cho đất nước, cho Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Trung học phổ thông Marie Curie", ông Nguyễn Mạnh Hùng tự hào nói.

Vũ Hồng Ngọc (áo đỏ) trên đấu trường quốc tế.

Đón nhận thông tin được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Vũ Hồng Ngọc không giấu được xúc động. Nữ sinh cho biết đến thời điểm hiện tại, em vẫn chưa hết bất ngờ trước phần thưởng cao quý này.

"Lúc nhận được thông tin bản thân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, em đang trong phòng tập. Khi đó, em không tin đây là sự thật. Thậm chí, dù đã cầm quyết định trên tay, tay chân em vẫn bủn rủn vì hạnh phúc, bất ngờ. Em luôn cho rằng mình vẫn chỉ là một học sinh Trung học phổ thông, chưa đủ giỏi và chưa bao giờ nghĩ những thành tích bản thân đạt được lại có thể nhận về phần thưởng lớn lao, danh giá như vậy", Vũ Hồng Ngọc bày tỏ.

Từ trường làng đến vận động viên Aerobic chuyên nghiệp

Tham dự Giải Aerobic Gymnastics Asian Championships 2026 được tổ chức tại Philippines vào đầu tháng 8/2026, Vũ Hồng Ngọc đã trải qua 3 tháng hè tập luyện liên tục với cường độ cao, từ sáng đến khuya theo giáo án của ban huấn luyện. Tại Philippines, đội tuyển tiếp tục đối mặt với những khó khăn về thời tiết và điều kiện sân tập. Các vận động viên chỉ có 2 ngày làm quen sân và thích nghi với thời tiết lạnh.

"Lạ sân, thời tiết lạnh là những khó khăn lớn của cả đội. Chúng em phải liên tục làm nóng người để khi bước vào thi đấu, với thời lượng bài biểu diễn chỉ 1 phút 30 giây, có thể hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn nhất", Vũ Hồng Ngọc kể.

Hành trình đến với Aerobic của Vũ Hồng Ngọc bắt đầu khá tình cờ. Năm học lớp 2, Trường Tiểu học Trưng Trắc (quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh cũ) tổ chức cho học sinh đăng ký học các môn năng khiếu ngoài giờ. Mong muốn con gái được rèn luyện thể chất và có sân chơi bổ ích, mẹ của Vũ Hồng Ngọc đăng ký cho em tham gia tập Aerobic mỗi tuần một buổi.

Từ những buổi tập ban đầu, bằng năng khiếu và niềm yêu thích bộ môn, Hồng Ngọc dần khẳng định khả năng. Cuối năm học lớp 3, đầu năm lớp 4, em được tuyển vào Đội tuyển Aerobic Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các giải đấu cấp quốc gia và giành nhiều huy chương vàng.

Sau đó, em tiếp tục được tuyển chọn vào Đội tuyển Aerobic quốc gia. Sau 10 năm gắn bó với bộ môn này, Vũ Hồng Ngọc cho biết em không nhớ chính xác số huy chương đã đạt được. Ước tính, mỗi năm em giành khoảng 5 huy chương tại các giải đấu cấp quốc gia và khu vực.

Đằng sau những thành tích ấy là lịch tập luyện dày đặc. Suốt nhiều năm, mỗi ngày sau giờ học, từ 17 giờ, Vũ Hồng Ngọc lại đến Sân vận động Hoa Lư tập luyện đến khoảng 22 giờ. Những giai đoạn chuẩn bị thi đấu, thời gian tập có thể kéo dài đến 23 giờ hoặc 23 giờ 30.

Quá trình tập luyện cường độ cao cũng khiến em không ít lần bị chấn thương ở chân và cổ tay, trong đó cổ chân là vị trí thường gặp vấn đề do khá yếu. Với những chấn thương nặng, em xin huấn luyện viên điều chỉnh, cho tập các bài nhẹ hơn nhưng chưa khi nào xin nghỉ tập.

"Với em, Aerobic không còn đơn thuần là một môn thể thao mà đã trở thành một phần của tuổi trẻ và niềm đam mê. Em luôn mơ ước trở thành vận động viên đủ năng lực, được đứng trên nhiều sân khấu quốc tế, góp mặt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), nỗ lực thi đấu và mang vinh quang về cho Tổ quốc, đưa hai tiếng Việt Nam vươn ra thế giới", Vũ Hồng Ngọc bày tỏ.