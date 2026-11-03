TP.HCM thống nhất chủ trương hợp tác trung tâm tài chính với 2 quỹ đầu tư

UBND TP.HCM mới đây đã công bố văn bản về chủ trương Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ký kết Khuôn khổ hợp tác với CTCP Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP.HCM và Touchstone Capital Partners Pte. Ltd.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được có ý kiến thống nhất chủ trương này theo đề nghị của Sở Ngoại vụ và Kết luận số 256-KL/ĐU ngày 22/10.

UBND TP.HCM cho biết các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP tại Kết luận số 256-KL/ĐU nêu trên để phối hợp rà soát, kiểm tra nội dung ký kết, đảm bảo các yếu tố về thẩm quyền, tiến độ, thời hạn, hiệu quả và quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Cơ quan điều hành VIFC-HCMC chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế; trong quá trình triển khai thực hiện cần chủ động theo dõi, cập nhật các quy định pháp luật liên quan, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo; báo cáo việc ký kết theo quy định.

Đối với CTCP Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP.HCM, đây là quỹ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, được thành lập vào ngày 17/4. Có 9 tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu gồm Vingroup, Sovico, Becamex, VinaCapital, Sunwah, VNG, CT Group, Hoa Sen và FPT cùng tham gia góp vốn để thành lập Quỹ.

Trên cơ sở đó, CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng đã chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 10/4.

Quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm tạo lập cơ chế tài chính chấp nhận rủi ro có kiểm soát, huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội đầu tư cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số.

Theo Đề án thành lập Quỹ, mục tiêu đến năm 2035, Quỹ đạt tối thiểu 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó, quỹ gồm 2.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước (40%) và 3.000 tỷ đồng vốn tư nhân.

Trong khi đó, Touchstone Capital Partners Pte. Ltd. là nền tảng đầu tư và quản lý tài sản kết nối toàn cầu, được hỗ trợ bởi hơn 100 đối tác quốc tế và hơn 25 năm kinh nghiệm thực tiễn trong nền kinh tế - tích hợp cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ, tài chính và phát triển cộng đồng vào các trung tâm kinh tế.

Theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM, trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ phối hợp tìm kiếm, giới thiệu, đánh giá và thúc đẩy cơ hội đầu tư, đồng đầu tư vào doanh nghiệp, dự án và công nghệ thuộc các lĩnh vực ưu tiên tại Việt Nam; tập trung vào kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ lõi, công nghệ sâu, chuyển dịch năng lượng, nông nghiệp bền vững, quản lý chất thải và kinh tế tuần hoàn.

Việc hợp tác được kỳ vọng mở rộng mạng lưới kết nối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tăng khả năng thu hút nguồn vốn cho doanh nghiệp công nghệ, dự án đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực phát triển bền vững; đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đầu tư của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.