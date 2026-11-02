Đi xe máy vào đường cấm, một phụ nữ bị ô tô tông tử vong ở Hải Phòng

Camera hành trình ghi lại từ xa vụ TNGT tại đường Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng)

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 7h25 ngày 2/11, tại đường Tân Vũ - Lạch Huyện, phường Hải An (Hải Phòng).

Vào thời điểm trên, xe ô tô con BKS 15K-476.42 do anh Nguyễn H. H. (SN 1998, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm lái đã va chạm với xe máy BKS 16L8-50XX do bà Nguyễn Th. Th. (SN 1967, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) lái.

Cú tông mạnh khiến bà Th. tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ TNGT

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ TNGT nêu trên là do tài xế ô tô lái xe thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật trên đường. Còn bà Th. đi xe máy vào đường có biển cấm xe máy.

Lỗi đi vào đường cấm xe máy bị xử phạt ra sao? Căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ đối với xe máy như sau: 6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở; b) Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 7 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; c) Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, từ đường nhánh ra đường chính; d) Không giảm tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên phải tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến; không giảm tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên trái tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến. ... 10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; đi vào đường cao tốc, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông;