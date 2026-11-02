Công an phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, thu giữ hơn 2000 tấn, bắt 11 người

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, cùng sự chỉ đạo, phối hợp của Cục Cảnh sát môi trường, Công an TPHCM tập trung đấu tranh, làm rõ hoạt động của nhóm người, doanh nghiệp sản xuất, buôn bán phân bón giả có tổ chức, quy mô lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành.

Theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM và chỉ đạo của Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá đường dây. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, đường dây do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu.

Các bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả. Ảnh: CATP

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhóm này thành lập nhiều doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty cổ phần Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH một thành viên Anfer Việt Nam để nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào… Hàng được tập kết tại kho ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TPHCM.

Nhóm này đặt in bao bì mang nhãn hiệu nước ngoài khác với hàng hóa nhập khẩu thực tế, rồi sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón giá trị cao như Magnesium Sulphate, Kali Sulphate, phân bón hữu cơ Organic…

Sản phẩm được tiêu thụ qua mạng xã hội tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Cơ quan công an xác định hoạt động này mang lại khoản thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Phân bón được cơ quan công an phát hiện, tạm giữ trong quá trình điều tra. Ảnh: CATP

Ngày 29-9-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM tổ chức phá án, khám xét khẩn cấp, tạm giữ 98.609 bao phân bón với tổng khối lượng 2.157 tấn, cùng nhiều tang vật, phương tiện sản xuất và bao bì giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đường dây hoạt động từ năm 2025, móc nối với giám đốc và trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vina Tân Á để đặt in bao bì.

Tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả. Ảnh: CATP

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 người, gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương, để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” theo Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.