Ngân hàng trung ương Pháp cảnh báo rủi ro từ sự bùng nổ đầu tư vào AI

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp ở Paris, ngày 20/2/2024. Ảnh: SIPA/TTXVN

Ngày 2/11, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Emmanuel Moulin cảnh báo việc điều chỉnh định giá các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ có thể gây ra những hậu quả ở châu Âu, khi sự bùng nổ đầu tư trong lĩnh vực này ngày càng phụ thuộc vào nguồn vốn vay.

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại liệu việc chi tiêu khổng lồ cho AI có tạo ra đủ lợi nhuận để trả nợ hay không. Tình huống này gợi nhớ đến “bong bóng dot-com” cuối những năm 1990.

Ông Moulin bày tỏ vẫn lạc quan về tiềm năng của AI trong việc thúc đẩy năng suất, song cảnh báo quy mô đầu tư, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào vay nợ và kỳ vọng lợi nhuận cao tiềm ẩn rủi ro đối với sự ổn định tài chính.

Phát biểu tại hội nghị ở Barcelona, ông Moulin cho biết: "Những khoản đầu tư này ngày càng được tài trợ bằng nợ và dựa trên kỳ vọng lợi nhuận rất cao". Ông cảnh báo lãi suất cao hơn có thể làm giảm lợi nhuận kỳ vọng và khiến các công ty khó huy động vốn đầu tư hơn, có khả năng ảnh hưởng đến định giá của họ.

Theo Thống đốc Moulin, những rủi ro này đặc biệt quan trọng đối với châu Âu vì tỷ lệ sở hữu cổ phần Mỹ của người nước ngoài đang ở mức cao kỷ lục, với ước tính người châu Âu nắm giữ từ 15% - 20% cổ phần của Mỹ. Điều này có thể gây ra “hiệu ứng domino” ở châu Âu nếu định giá của các công ty liên quan đến AI của Mỹ giảm xuống.

Ông Moulin cũng bày tỏ lo ngại về tác động của AI đối với việc làm, đặc biệt là giới trẻ, lưu ý rằng các công ty đã áp dụng công nghệ này rộng rãi nhất hiện đang giảm tuyển dụng.