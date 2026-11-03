BSR dự kiến hoàn thành vượt mức cao kế hoạch năm 2026, tạo đà bứt phá giai đoạn 2026-2030

Đảm bảo hoạt động SXKD ổn định, hiệu quả

Báo cáo với đoàn công tác, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, BSR đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành SXKD linh hoạt, hiệu quả; duy trì Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao; đồng thời tối ưu hóa hoạt động của các phân xưởng công nghệ nhằm khai thác hiệu quả hiệu suất của thiết bị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nhà máy duy trì công suất vận hành bình quân khoảng 123% công suất thiết kế, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước và nâng cao hiệu quả SXKD của BSR.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR báo cáo với đoàn công tác về tình hình SXKD của Tổng công ty.

Bên cạnh việc duy trì NMLD Dung Quất vận hành ở công suất cao, BSR tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong tối ưu hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng. Đáng chú ý, tỷ lệ năng lượng tự dùng và hao hụt của Nhà máy giảm xuống còn 7,2%, mức thấp nhất kể từ khi đi vào vận hành thương mại; chỉ số hiệu quả năng lượng (EII) tiếp tục được kiểm soát dưới mức mục tiêu 101,4%.

Đồng thời, BSR đã mở rộng khả năng chế biến lên 40 chủng loại dầu thô, thử nghiệm thành công các loại dầu thô mới như Erha, Sao Vàng - Đại Nguyệt và bổ sung nguồn nguyên liệu cho phân xưởng LCO-HDT, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành. BSR cũng đã hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống phối trộn xăng trực tuyến và trạm xuất xe bồn mở rộng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa hoạt động xuất bán sản phẩm.

Ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR trình bày các kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp BSR hoàn thành các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

Nhờ giữ vững nhịp độ sản xuất, các chỉ tiêu về sản lượng và tiêu thụ của BSR năm 2026 dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ NMLD Dung Quất dự kiến vượt từ 8 - 12% so với kế hoạch.

Về kết quả SXKD, tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 của BSR ước đạt 223.991 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm và tăng 56% so với năm 2025. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường. Trong đó, doanh thu từ các sản phẩm chủ lực ước đạt 177.466 tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng doanh thu, tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong hoạt động SXKD.

Đặc biệt, doanh thu từ các sản phẩm mới và hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) ước đạt 40.732 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng doanh thu, cho thấy những kết quả bước đầu trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng không gian tăng trưởng. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế ước đạt 3.224 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch, góp phần khẳng định nỗ lực mở rộng thị trường và từng bước nâng cao vị thế của BSR trong khu vực.

Đoàn công tác PETROVIETNAM do ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV Tập đoàn dẫn đầu kiểm tra tình hình hoạt động của NMLD Dung Quất.

BSR cũng ghi dấu ấn trong nghiên cứu và thương mại hóa các dòng sản phẩm mới có giá trị cao như hạt nhựa PP chuyên dụng (PP TF4035, PP F3030), xăng sinh học E10 RON95, E10 RON97, Bio-Diesel B5, nhiên liệu hàng hải bền vững S-MFO, lưu huỳnh hạt và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đồng thời, BSR tiếp tục làm chủ công nghệ sản xuất các loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh như Jet A-1K, DO L-62, xăng RON83.

Năng lực tài chính của BSR tiếp tục được củng cố vững chắc. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp ước đạt 118.051 tỷ đồng, tăng 33.047 tỷ đồng so với đầu năm; vốn chủ sở hữu ước đạt 81.447 tỷ đồng; đồng thời hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 50.073 tỷ đồng.

Mở rộng không gian phát triển, tạo đà bứt phá giai đoạn 2026-2030

Giai đoạn 2026-2030, BSR xác định mục tiêu duy trì hoạt động SXKD an toàn, hiệu quả, đồng thời mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng xanh, bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, BSR tập trung triển khai các dự án trọng điểm, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Đoàn công tác trao đổi với CBCNV BSR về công tác vận hành NMLD Dung Quất.

Trong đó, Dự án Nâng cấp mở rộng (NCMR) NMLD Dung Quất được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Dự án đã ký kết hợp đồng EPC vào ngày 9/7/2026, đến nay đã hoàn thành 86,6% khối lượng san lấp mặt bằng và đang triển khai thiết kế chi tiết, mua sắm vật tư. Đặc biệt, trong kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 (TA6) năm 2027, BSR dự kiến tích hợp thi công 116 điểm đấu nối của Dự án NCMR, đồng thời phối hợp với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tối ưu lịch dừng máy, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.

Song song với đó, BSR đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, phát triển các sản phẩm mới như SAF, xăng sinh học E10, BioDO, hydro xanh, e-methanol và các sản phẩm hóa dầu giá trị cao như PP compound, nhựa đường từ dầu cặn, Carbon Black. Tổng công ty cũng chú trọng mở rộng chuỗi giá trị hóa dầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, M&A, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước áp dụng các nguyên tắc quản trị theo chuẩn mực quốc tế OECD.

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Trần Hồng Nam thăm hỏi, động viên CBCNV BSR đang trực tiếp tham gia vận hành NMLD Dung Quất.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, BSR tập trung triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm: tối ưu vận hành; nâng cao hiệu quả quản trị; mở rộng kinh doanh quốc tế; phát triển dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M); tăng cường liên kết chuỗi trong hệ sinh thái PETROVIETNAM; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thực hiện các mục tiêu ESG, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT BSR đã đề xuất một số kiến nghị với PETROVIETNAM nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD, triển khai các dự án đầu tư và thực hiện định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT BSR mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn trong việc giải quyết các vấn đề trọng tâm, tạo điều kiện để BSR phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm BSR cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của BSR trong năm 2026, đặc biệt là việc duy trì NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, đạt kết quả tích cực về doanh thu, lợi nhuận; đồng thời đánh giá cao những bước tiến của doanh nghiệp trong nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm mới, đổi mới sáng tạo, quản trị và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Định hướng nhiệm vụ năm 2027, ông Trần Hồng Nam đề nghị BSR tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí sản xuất và tiêu hao năng lượng; đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, cơ cấu lại danh mục đầu tư và sản phẩm mới; tăng cường chuyển đổi số và phát triển công nghệ chiến lược.

Đặc biệt, BSR cần phát huy vai trò hạt nhân trong phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất, chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài PETROVIETNAM nhằm mở rộng chuỗi giá trị, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao vị thế của doanh nghiệp.